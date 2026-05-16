PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il sontuoso Castello di Loket

Certe fortezze colpiscono per la grandezza, altre per il paesaggio, altre ancora per la quantità di storie rimaste intrappolate fra le loro mura. Il Castello di Loket riesce in qualcosa di eccezionale: unisce tutti questi elementi dentro un colpo d’occhio che resta impresso ancora prima di varcare il ponte d’ingresso.

Siamo nella parte occidentale della Repubblica Ceca, in una regione storicamente chiamata Boemia, terra di miniere, foreste, città termali e rotte commerciali che per secoli hanno collegato il cuore dell’Europa centrale con la Baviera. E proprio qui, sopra uno sperone di granito modellato dal tempo, prende vita uno dei manieri medievali meglio conservate di tutto il territorio.

Il nome Loket significa “gomito”, e basta osservare la geografia per capirne il motivo: il fiume Ohře compie una curva attorno al promontorio roccioso, disegnando una piega naturale che ricorda proprio un braccio. Da lassù, acqua, boschi e case dai tetti rossi costruiscono una scena fiabesca, tanto da aver attirato registi internazionali e produzioni hollywoodiane.

Ma Loket possiede anche un lato più duro e che di primo impatto nessuno penserebbe mai. Fra sale gotiche, cortili battuti dal vento, torri massicce e corridoi plasmati nella pietra, ci sono stati processi, prigionia, torture giudiziarie, epidemie, incendi e rinascite. Dentro una teca, persino un meteorite custodisce un legame inatteso con Johann Wolfgang von Goethe, affascinato da questo posto durante i suoi soggiorni boemi.

Breve storia del Castello di Loket

Le origini di questo tesoro della Repubblica Ceca affondano nella seconda metà del XII secolo, in un’epoca in cui i sovrani boemi avevano bisogno di presidiare il confine occidentale del regno. L’ipotesi più accreditata attribuisce la fondazione a re boemi legati alla dinastia dei Přemyslidi, oppure ad amministratori imperiali collegati a Frederick I Barbarossa.

La prima citazione scritta risale al 1234, mentre pochi decenni più tardi, sotto il regno di Ottocaro II di Boemia, l’antica struttura romanica ricevette importanti ampliamenti in stile gotico, trasformandosi progressivamente in una residenza reale oltre che militare.

Uno degli episodi più sorprendenti accadde nel 1319: fu proprio tra queste mura che venne trattenuto il piccolo Venceslao di appena 3 anni, figlio della regina Eliška Přemyslovna. Quel bambino sarebbe diventato Carlo IV, figura centrale nella storia dell’Europa medievale. Curiosamente, in età adulta continuò a tornare a Loket con affetto, quasi a voler riconciliarsi con quel frammento difficile della sua infanzia.

Durante le guerre hussite del XV secolo, la fortezza resistette agli assedi. Nel 1434 passò a Kaspar Schlick, cancelliere imperiale, e sotto la famiglia Schlick assunse un carattere più rappresentativo, con elementi rinascimentali che si innestarono sulla severità gotica.

I secoli successivi portarono crisi, confische, epidemie, guerre e un lungo declino. Dal 1788 iniziò la trasformazione più drastica, poiché venne adattato a carcere municipale, funzione che mantenne fino al 1948. Dopo il 1989, finalmente, ci fu la svolta definitiva, con restauri, recuperi filologici e nuove esposizioni che gli restituirono il prestigio perduto. Ora, infatti, è di nuovo (e meritatamente) al centro del patrimonio storico ceco.

Cosa fare e vedere al Castello di Loket

Per entrare all’interno del Castello di Loket occorre passare attraverso un complesso sistema difensivo che anticipa subito il suo caparbio carattere. Pietra scura, passaggi stretti, arcate, corti interne e scale consumate accompagnano verso la torre principale, punto panoramico in grado di regalare una vista totale sulla cittadina, sul fiume Ohře e sulla campagna boema.

Le sale interne custodiscono collezioni sorprendentemente varie. Nella Casa del Margravio compaiono mobili originali appartenenti agli ultimi tre secoli, armadi dipinti, tavoli intagliati, sculture lignee, rilievi sacri e una farmacia storica di Loket che restituisce uno spaccato della vita quotidiana locale.

Pochi passi più avanti attira l’attenzione uno dei reperti più insoliti del complesso: il celebre meteorite di Loket, una massa metallica caduta nei dintorni e divenuta oggetto di studio scientifico (oltre che curiosità colta fra studiosi e viaggiatori del Grand Tour). Fra gli ambienti più discussi compare la prigione sotterranea, dove celle autentiche, volte basse, ferri, portoni rinforzati e strumenti giudiziari ricostruiscono la brutalità del sistema penale medievale e moderno. Non vi sorprenderà sapere, quindi, che la sezione dedicata alla tortura rappresenta uno dei percorsi più intensi dell’intera visita.

Molto diversa l’atmosfera nella Sala delle Armi, con spade, alabarde, balestre, pistole antiche, archibugi, elmi e protezioni militari che narrano secoli di evoluzione bellica. Mentre tra i tesori meno pubblicizzati meritano una menzione gli affreschi gotici scoperti soltanto negli anni ’90 e realizzati durante il regno di Venceslao IV con tecnica a secco.

Straordinaria anche la raccolta di porcellane prodotte fra XIX e XX secolo nelle manifatture di Loket, Horní Slavkov e dintorni. Bicchieri termali viennesi, teste di pipa decorate e servizi da tavola dipinti a mano sono i testimoni della ricchezza artigianale della regione.

Durante l’anno il castello si trasforma persino in sede di tornei cavallereschi, vendemmie storiche, mercati medievali e celebrazioni natalizie che riportano il borgo in un’altra epoca. E poi c’è il cinema: Loket ha prestato il proprio profilo a produzioni internazionali come Casino Royale del 2006.

Dove si trova e come arrivare

Il maniero sorge nella cittadina di Loket, nella Boemia occidentale, a circa 12 km da Karlovy Vary, celebre capitale termale ceca. In auto il collegamento più semplice passa dalla strada R6 con uscita Nové Sedlo, seguita da un breve tratto lungo la strada 209. Dopo l’ingresso in città, la sagoma della fortezza compare quasi subito sopra il fiume.

Chi arriva in treno può partire da Karlovy Vary, Cheb oppure Chomutov, con cambio a Nové Sedlo o Chodov. La stazione terminale di Loket dona già una prima vista emozionante. A disposizione ci sono anche autobus regionali che connettono regolarmente la cittadina con Karlovy Vary, Sokolov e Horní Slavkov. Ciclisti e trekker trovano una delle vie più scenografiche lungo il percorso nazionale n. 6, sviluppato accanto all’Ohře fra boschi, rocce e piccoli villaggi.

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Poi arriva il momento più bello: il ponte principale, la curva del fiume, la massa granitica e la torre che sale verso il cielo boemo. In quell’istante Loket smette di essere una meta da segnare su una mappa e diventa una presenza vera e concreta.