Spiagge per nudisti in Italia: dove trovarle

Non se ne sente più tanto parlare e, oggi, il naturismo non dà più scandalo, ma ciò non significa che non ci sia più nessuno che in Italia pratichi il nudismo.

Gli italiani che amano prendere il sole come mamma li ha fatti sono almeno 500mila. Numeri da capogiro e, di sicuro, più di quanto si potesse immaginare.

Accanto alle nove spiagge italiane ufficialmente autorizzate, ce ne sono molte altre dove stare sdraiati completamente nudi non è uno scandalo. Ecco dove trovarle da Nord a Sud del Belpaese.

Spiagge naturiste nel Nord Italia

Sul versante ligure, Chiavari, Tellaro e Guvano sono le spiagge più note dove si pratica il naturismo. A Trieste, la Costa dei Barbari, è una bellissima spiaggia fatta di ghiaia e di tipici ciottoli dell’alto adriatico circondata da una e profumata macchia mediterranea.

Spiagge naturiste nel Centro Italia

La Toscana è la regione con il più alto numero di spiagge naturiste riconosciute. Fra queste, in provincia di Livorno, ci sono il Nido dell’Aquila, a San Vincenzo, e le spiagge di Punta del Miglio e di Punta Combara. Sull’Isola d’Elba, chi ama la tintarella integrale può sdraiarsi sulla spiaggia di Acquarilli.

Le più famose del Lazio sono le spiagge di Capocotta, a Ostia, e di Focene. Tra Sperlonga e Gaeta c’è poi la spiaggia libera dell’Arenauta.

Anche le Marche proliferano in fatto di spiagge frequentate dai nudisti: nel Sud, ci sono Porto d’Ascoli e Marina di Altidona, salendo verso Ancona troviamo invece Mondolfo, Fano, Portonovo e Sirolo. A Nord della Regione, abbiamo Fiorenzuola di Focara e Gabicce Mare. Nella provincia di Chieti, una spiaggia autorizzata è quella di Le Morge a Torino di Sangro.

Spiagge naturiste nel Sud Italia

Capri e il Cilento sono le più famose mete naturiste campane: sull’isola di Capri c’è la spiaggia libera di via Krupp, mentre nel salernitano, la spiaggia del Troncone a Marina di Camerota.

In Sicilia, si può stare al mare senza costume alla Bulala, a Gela, a Torre Salsa, in provincia di Agrigento, all’Isola dei Conigli, uno dei luoghi più belli del mondo dove andare d’estate, a Cala Guitgia, entrambe a Lampedusa, e a Foce del Belice vicino a Selinunte.

Fonte: Ufficio Stampa

Infine. c’è la selvaggia Sardegna, dove si trovano zone per naturisti alla celebre spiaggia di Piscinas – quella delle dune – e, vicino a Sassari, a Porto Ferro.

Fonte: 123rf