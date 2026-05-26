Il Château de Vaux-le-Vicomte è uno dei castelli più eleganti vicino Parigi, capolavoro del Seicento tra architettura barocca e giardini alla francese

123rf La facciata del Castello Vaux-le-Vicomte

Il Château de Vaux-le-Vicomte, situato a 50 chilometri da Parigi, è uno dei castelli più spettacolari di tutta la Francia e una tappa ideale per chi desidera arricchire un viaggio nella capitale con un’escursione fuori porta.

Con la sua architettura barocca perfettamente armoniosa, i giardini geometrici e gli interni sontuosi, rappresenta un capolavoro del XVII secolo che ha ispirato persino la costruzione di Versailles. Visitare questo luogo significa immergersi nella storia della nobiltà francese e scoprire un esempio perfetto di eleganza e potere assoluto.

È una meta molto amata anche dagli appassionati di fotografia e dai viaggiatori che cercano luoghi meno affollati rispetto ai classici itinerari parigini.

La storia del castello

Il Château de Vaux-le-Vicomte fu costruito tra il 1656 e il 1661 per volere di Nicolas Fouquet, sovrintendente delle finanze durante il regno di Luigi XIV, che desiderava una residenza capace di riflettere la sua immensa ricchezza e il suo potere.

Per la realizzazione furono coinvolti tre grandi maestri dell’epoca: l’architetto Louis Le Vau, il pittore Charles Le Brun e il paesaggista André Le Nôtre, che insieme crearono un modello di perfezione artistica e armonia tra architettura e natura.

Tuttavia, la magnificenza del castello suscitò l’invidia del giovane Luigi XIV, che poco dopo l’inaugurazione fece arrestare Fouquet con l’accusa di appropriazione indebita. Da quel momento Vaux-le-Vicomte passò attraverso diversi proprietari, conservando però intatto il suo fascino originario. Oggi è considerato uno dei migliori esempi di architettura classica francese e rappresenta una testimonianza fondamentale del gusto e della cultura del Grand Siècle.

Visitare il Château de Vaux-le-Vicomte

Visitare il castello, significa vivere un’esperienza completa tra arte, storia e paesaggio. Il percorso, articolato su tre livelli, è suddiviso in:

primo piano con gli appartamenti privati dei coniugi Fouquet, riccamente riarredati con mobili d’epoca fedeli allo stile di un tempo e decorazioni originali che raccontano la vita aristocratica del Seicento,

dei coniugi Fouquet, riccamente riarredati con mobili d’epoca fedeli allo stile di un tempo e decorazioni originali che raccontano la vita aristocratica del Seicento, piano terra dove si possono ammirare le sale principali (Grande Chambre Carrée e il Salon des Muses),

(Grande Chambre Carrée e il Salon des Muses), sotterranei con la cantina a volta e la cucina un tempo organizzata dallo chef Vatel.

Uno dei punti di maggiore interesse sono i giardini alla francese con piscine e fontane, perfettamente simmetrici, che si estendono per chilometri e regalano un’illusione ottica, detta anamorphosis abscondita, che fa apparire come vicini elementi che in realtà non lo sono. Nel parco ci sono poi oltre 60 statue del XVII e del XIX secolo.

Durante la visita è possibile anche accedere alle antiche scuderie al cui interno è stato allestito il Musée des équipages contenente una preziosa collezione di carrozze.

Il castello propone inoltre eventi serali e visite tematiche, spesso accompagnate da spettacoli di luci (come le serate a lume di candela) che rendono l’atmosfera ancora più suggestiva.

Per maggiori informazioni sulle visite (possibili fino al 1 novembre) e sugli eventi e per prenotare, consultare il sito ufficiale Vaux-le-Vicomte.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il Château de Vaux-le-Vicomte si trova a Maincy in Francia, a circa 50 chilometri a sud-est di Parigi. La posizione lo rende facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici, rappresentando una perfetta gita giornaliera dalla capitale.

In auto è sufficiente seguire l’autostrada A5 e uscire in direzione Melun, mentre per chi preferisce il treno è possibile arrivare alla stazione di Melun e poi proseguire con una navetta dedicata che collega direttamente il castello.