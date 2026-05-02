La Foresta di Pietra di Shilin, un labirinto surreale scolpito nella pietra tra guglie e leggende

Una foresta insolita e di forte impatto: è il luogo straordinario dove la roccia sembra prendere vita tra guglie, colonne e sentieri segreti

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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La Foresta di Pietra di Shilin, un labirinto surreale scolpito nella pietra tra guglie e leggende
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Lo spettacolo paesaggistico della Foresta di Pietra di Shilin

Nel nostro meraviglioso pianeta esistono luoghi che sfidano ogni tipo di immaginazione, dove la natura ha creato paesaggi talmente insoliti da sembrare irreali: uno di questi è sicuramente la Foresta di Pietra di Shilin, nel sud-ovest della Cina. Qui centinaia di pinnacoli calcarei emergono dal terreno come alberi pietrificati, formando un intricato labirinto di rocce affilate, torri e guglie che si perdono all’orizzonte.

Immergersi tra queste formazioni è come entrare in una città fatta di pietra e attraversata da sentieri che si snodano tra pareti verticali, passaggi stretti e scorci improvvisi. È un luogo che sorprende non solo per l’impatto visivo, ma anche per l’esperienza di visita che regala la sensazione di camminare in un labirinto preistorico, in un mondo in cui la pietra sembra prendere effettivamente vita. Non è un caso che dal 2007 sia riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO all’interno del sito “South China Karst”.

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