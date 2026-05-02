Immergersi tra queste formazioni è come entrare in una città fatta di pietra e attraversata da sentieri che si snodano tra pareti verticali, passaggi stretti e scorci improvvisi. È un luogo che sorprende non solo per l’impatto visivo, ma anche per l’esperienza di visita che regala la sensazione di camminare in un labirinto preistorico, in un mondo in cui la pietra sembra prendere effettivamente vita. Non è un caso che dal 2007 sia riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO all’interno del sito “South China Karst”.

Nel nostro meraviglioso pianeta esistono luoghi che sfidano ogni tipo di immaginazione, dove la natura ha creato paesaggi talmente insoliti da sembrare irreali: uno di questi è sicuramente la Foresta di Pietra di Shilin , nel sud-ovest della Cina. Qui centinaia di pinnacoli calcarei emergono dal terreno come alberi pietrificati, formando un intricato labirinto di rocce affilate, torri e guglie che si perdono all’orizzonte.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Com’è fatta la Foresta di Pietra e cosa vedere

Nella Foresta di Pietra di Shilin si ergono pilastri, colonne e torri di roccia alte anche decine di metri, che sembrano crescere dalla terra come una vera foresta minerale, dando origine a uno dei paesaggi più spettacolari e insoliti del pianeta.

iStock

Si tratta di un paesaggio scolpito in 270 milioni di anni: oggi appare come un bosco minerale, ma in realtà è il risultato di un lunghissimo processo naturale. Durante il periodo Permiano, quest’area era un fondale marino, ma la lenta erosione del calcare, dovuta al sollevamento della crosta terrestre e all’azione costante di acqua e vento, ha portato alla creazione di queste spettacolari formazioni verticali.

Nel corso dei secoli, la Foresta di Pietra ha affascinato anche artisti e intellettuali: poeti cinesi ne hanno celebrato la bellezza mistica, mentre pittori e calligrafi hanno inciso versi direttamente sulle rocce.

Il risultato è uno dei paesaggi carsici più estesi e impressionanti del pianeta: un’area di circa 350 chilometri quadrati dove la roccia assume forme sorprendenti, spesso così evocative da aver ispirato leggende ancora vive nella memoria di chi vive in questi luoghi. Alcune colonne rocciose ricordano animali, altre oggetti o figure umane con storie curiose da raccontare.

Molte formazioni hanno nomi suggestivi ispirati proprio alla loro forma particolare: c'è la più celebre Ashima, ma si possono riconoscere anche figure come l’“Elefante che beve acqua”, la “Spada celeste” o la “Porta della foresta”. Elementi che contribuiscono a rendere l’esplorazione ancora più immersiva, proprio come se ogni roccia raccontasse una storia.

La foresta è suddivisa in diverse aree, ognuna con caratteristiche proprie: c'è la Grande Foresta di Pietra, la più spettacolare e visitata con le formazioni più alte e scenografiche, e c'è la più tranquilla Piccola Foresta di Pietra, ideale per chi cerca un’esperienza meno affollata, ma altrettanto suggestiva.

Uno degli scorci più sorprendenti, poi, è quello del Lago della Luna: uno specchio d’acqua circondato da rocce che si riflettono creando giochi di luce e prospettive insolite. Non mancano poi grotte, canyon e passaggi stretti che rendono l’esplorazione simile a un viaggio dentro un labirinto naturale.

iStock

Tra leggende e cultura: la storia di Ashima e il popolo Yi

La Foresta di Pietra non è solo un fenomeno naturale, ma anche un luogo profondamente legato alla cultura locale. Qui vive il popolo Sani, un ramo dell’etnia Yi, che da secoli tramanda storie e miti legati a queste rocce.

La leggenda più celebre è quella di Ashima, che secondo la tradizione locale rappresenta una giovane donna trasformata in pietra: si narra che le fu impedito di sposare l'uomo di cui era innamorata e che venne fatta diventare di pietra restando un elemento eterno di questo paesaggio. Ancora oggi, la sua figura è riconosciuta in una delle colonne più iconiche della foresta.

Ogni anno, durante il tradizionale Festival delle Torce (che si celebra il 24° o 25° giorno del sesto mese lunare, perciò solitamente tra fine luglio e inizio agosto) la foresta si anima di danze, fuochi e rituali: un momento in cui natura e identità culturale si fondono in un’esperienza unica.

iStock

Dove si trova e come raggiungerla

La Foresta di Pietra si trova nella contea autonoma cinese di Shilin, a circa 90 chilometri da Kunming, principale punto di accesso della regione e città ben collegata con il resto della Cina.

È proprio da Kunming che si raggiunge facilmente il sito, in circa 1,5/2 ore, con diverse opzioni: il treno ad alta velocità è la soluzione più rapida e comoda, raggiungendo Shilin Nord per poi proseguire con gli autobus turistici in partenza dal centro città, oppure i tour organizzati, spesso con guida inclusa. Kunming, inoltre, è servita da voli nazionali e internazionali. Una volta raggiunta la foresta, la visita richiede in media 4–5 ore per riuscire a esplorare le aree principali.