Questa spiaggia, già nella classifica delle migliori spiagge europee, è un angolo selvaggio di Calabria tra mare turchese, scogliere bianche e accesso solo via mare

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Panorama di Praia i Focu

La Praia i Focu, incastonata lungo la spettacolare Costa degli Dei in Calabria, ha conquistato un riconoscimento di rilievo internazionale nel 2026 entrando ufficialmente nella classifica delle migliori spiagge d’Europa secondo la selezione di World’s 50 Beaches – Top 50 European Beaches. Un risultato che conferma la crescente attenzione verso questo tratto di litorale tirrenico, dove il paesaggio conserva ancora una dimensione selvaggia e profondamente autentica, sempre più rara nel panorama mediterraneo contemporaneo.

Il colpo d’occhio che accoglie chi osserva Praia i Focu dal mare è quello di una costa scolpita dalla natura, dove le scogliere si alternano a piccole insenature e l’acqua assume sfumature che oscillano tra il turchese e lo smeraldo. Si tratta, dunque, di un vero e proprio angolo di Mediterraneo che sembra essersi sottratto al tempo, preservando un equilibrio fragile tra bellezza naturale e isolamento geografico.

Praia i Focu, tra le spiagge più belle d’Europa

Situata nei pressi di Capo Vaticano, nel territorio di Ricadi in Calabria, Praia i Focu si distingue per una conformazione particolare composta da tre piccole calette separate da formazioni rocciose imponenti. La luce, soprattutto nelle ore centrali della giornata, amplifica i contrasti tra il bianco delle scogliere e la trasparenza dell’acqua, creando un effetto visivo che richiama scenari quasi tropicali, pur rimanendo profondamente radicato nel contesto calabrese.

La Costa degli Dei, d’altronde, è uno dei tratti più scenografici del Tirreno calabrese, un susseguirsi di scogliere bianche, calette nascoste e mare cristallino che collega Pizzo a Nicotera passando per Tropea e Capo Vaticano.

123RF

Il riconoscimento del 2026 sottolinea inoltre un trend sempre più evidente nel turismo europeo: la ricerca di luoghi meno accessibili, dove la difficoltà di raggiungimento diventa parte integrante del valore dell’esperienza. Praia i Focu incarna perfettamente questa tendenza, proponendosi come destinazione che non si concede immediatamente, ma che richiede un approccio lento, rispettoso e consapevole.

Dove si trova Praia i Focu e come raggiungerla

Praia i Focu si trova sulla costa tirrenica della Calabria, all’interno del comune di Ricadi, in prossimità di Capo Vaticano e a breve distanza da Tropea, una delle località più note della regione. Il contesto geografico è quello della cosiddetta Costa degli Dei, un tratto di litorale che si estende tra alte falesie, baie nascoste e panorami marini di forte impatto visivo.

iStock

L’accessibilità della spiaggia è uno degli elementi che ne definiscono l’identità. Non esistono collegamenti stradali diretti che conducano alla sabbia e questo contribuisce a preservarne l’integrità ambientale.

L’arrivo avviene prevalentemente via mare, attraverso piccole imbarcazioni o servizi di trasporto locale che partono dalle spiagge limitrofe. In alternativa, esistono percorsi a piedi che attraversano tratti rocciosi e sentieri non sempre agevoli, consigliati esclusivamente a chi ha dimestichezza con ambienti naturali non attrezzati.

Una volta raggiunta, la sensazione dominante è quella di sospensione, come se ci fosse addentrati in una dimensione altra. Il rumore del mare sostituisce ogni altro suono e la presenza umana si riduce al minimo, lasciando spazio a un rapporto diretto con il paesaggio.