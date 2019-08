Per la prima volta MSC Crociere raggiunge la Groenlandia

editato in: da

Proprio in questi giorni la MSC Crociere ha toccato un traguardo di notevole importanza. Per la prima volta, una delle navi della sua flotta ha raggiunto la Groenlandia, permettendo ai suoi passeggeri di vivere un’esperienza indimenticabile.

Si chiama MSC Orchestra, la crociera che ha regalato agli ospiti un’emozione unica al mondo. La nave è partita lo scorso 10 agosto 2019 da Amburgo, per un lungo viaggio di ben 22 giorni. Dopo aver toccato alcune importanti mete del Nord Europa, ha attraversato lo stretto di Prins Christians Sund, situato sulla punta meridionale della Groenlandia e il 20 agosto è approdata per la prima volta in assoluto a Nuuk, capitale della regione.

Si tratta di un avvenimento storico: la compagnia navale aggiunge così una nuova, importante tappa alle decine di destinazioni quotidianamente raggiunte dalle sue fantastiche crociere.Ora la Orchestra ha ripreso la sua navigazione, toccando dapprima il suggestivo villaggio degli iceberg, chiamato Ilulissat, e poi dirigendosi verso sud in direzione di Qaqortoq e di Reykjavik, Islanda. Presto toccherà nuovamente Amburgo, dove il suo meraviglioso viaggio avrà conclusione, ma nessuno potrà mai dimenticarselo. I passeggeri che hanno scelto proprio questa crociera per le loro vacanze hanno avuto un’opportunità davvero incredibile. Dall’alto del ponte della nave, hanno potuto ammirare le piccole casette colorate di Nuuk, circondate dalla natura incontaminata. E poi i ghiacciai di Ilulissat e le montagne a picco sul mare blu a Qaqortoq: chissà quante foto ricordo porteranno a casa da questa bellissima esperienza!

In Groenlandia sono inoltre disponibili diverse escursioni estremamente interessanti, che rispondono ad ogni desiderio dei turisti. Dal giro panoramico in barca al tour in elicottero sopra i fiordi, dalle romantiche camminate a pochi passi dai ghiacciai alla corsa in slitta con i cani, senza dimenticare una visita guidata alla scoperta delle bellezze locali e dei sapori tradizionali di questa regione. Vi è venuta un’improvvisa voglia di scoprire queste meravigliose città così lontane da noi? Ora sarà molto più facile organizzare la vostra vacanza tra i ghiacci: MSC Crociere ha inserito la Groenlandia tra le sue destinazioni, all’interno dei suoi itinerari che esplorano il Nord Europa.

Negli ultimi mesi, la compagnia navale ha introdotto numerose novità che hanno decisamente entusiasmato i suoi passeggeri. Come ad esempio il varo della nave più grande della flotta, la MSC Grandiosa, o la creazione di un paradiso terrestre chiamato Ocean Cay Marine Reserve, presto tappa degli itinerari caraibici della compagnia.