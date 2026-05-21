Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Getty Images La Sagrada Familia di Barcellona, scatto del 21 maggio 2026

Il 10 giugno 2026, la Sagrada Família di Antoni Gaudí ospiterà l’evento più importante e significativo della sua storia più recente: la visita di Papa Leone XIV che presiederà l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La sua installazione ha reso questa basilica la più alta del mondo.

Una data che non è casuale, poiché coincide esattamente con il centenario della morte di Antoni Gaudí, avvenuta il 10 giugno 1926. In una conferenza stampa del 21 maggio 2026, è stato svelato il programma della giornata, che vedrà la presenza di migliaia di persone, tra cittadini, importanti autorità politiche ed ecclesiastiche e turisti.

Il programma della giornata

Saranno circa 8.000 le persone che assisteranno il 10 giugno alla messa che Papa Leone XIV celebrerà alla Sagrada Família in memoria dell’architetto Antoni Gaudí: 4.000 saranno all’interno della basilica (con più di 1.000 ingressi riservati ai cittadini delle parrocchie di Barcellona) e altre 4.000 all’esterno, che seguiranno l’evento da due maxischermi. Anche in questo caso è stata riservata una quota di posti ai residenti: in totale saranno 3.200 gli inviti ai cittadini consegnati tra le parrocchie della diocesi, tra ingressi all’interno e all’esterno della basilica.

Ufficio stampa

Saranno numerose le autorità ecclesiastiche e politiche presenti, da Felipe VI di Spagna al Primo Ministro Pedro Sánchez, il Presidente della Generalitat Salvador Illa e molti altri. Insieme a loro, anche numerosi cardinali e vescovi provenienti dalla Spagna e dall’estero.

Si potrà inoltre seguire in diretta streaming, anche dall’estero, l’intero evento.

A svelare i dettagli dell’evento è stato il direttore generale del Comitato per la costruzione della Sagrada Família, Xavier Martínez, nella conferenza stampa che si è tenuta insieme all’architetto capo, Jordi Faulí, nello spazio tra gli archi della crociera e la base della Torre di Gesù Cristo del tempio espiatorio.

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La commemorazione, in particolare, sarà articolata in due momenti: prima il Papa officerà la messa all’interno della Sagrada Família, poi uscirà e da lì benedirà la Torre di Gesù Cristo che è stata completata proprio quest’anno, facendo diventare questo tempio incredibile la chiesa più alta del mondo. Con 172,5 metri di altezza, la Sagrada Família loggi è la chiesa più alta del mondo, superando la cattedrale di Ulm in Germania. In serata è previsto anche un suggestivo spettacolo di luci e colori.

Perché il 10 giugno è una data importante

Quella del 10 giugno 2026 non è una data fondamentale solo per il centenario dalla morte di Gaudí (che venne investito da un tram sulla Gran Via di Barcellona all’età di 73 anni) e per l’inaugurazione della spettacolare croce del sogno incompiuto dell’architetto, ma anche per il fatto che si tratta della prima visita papale a Barcellona in 15 anni. L’ultima risale infatti al 2010, quando Benedetto XVI consacrò la basilica.

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Si prevede un boom di presenze turistiche sia durante sia dopo l’evento, proprio come 15 anni fa, quando la visita del Papa generò un aumento del 38% nel numero di visitatori al tempio nei mesi successivi.