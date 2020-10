I laghi più suggestivi della Toscana, paesaggi incontaminati

La natura incontaminata della Toscana offre alcuni dei paesaggi più suggestivi del nostro Paese. Spiagge incantevoli, divenute tra le mete turistiche estive per eccellenza, fanno da perfetto contrappunto alle dolci colline dell'entroterra, dove vigneti e uliveti si dipanano in distese infinite. E ad arricchire questi panorami così affascinanti, ecco alcuni splendidi laghi azzurri che, con le loro mille sfumature, spiccano al sole come veri gioielli. Andiamo allora alla scoperta dei più incantevoli da visitare, per immergersi in oasi naturali di rara bellezza.