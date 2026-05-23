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Ufficio Stampa Veduta notturna del Museo di Pietrarsa

Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa internazionale promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che coinvolgerà centinaia di città europee con aperture straordinarie serali di musei, siti archeologici e luoghi della cultura.

Anche quest’anno il Ministero della Cultura aderisce con un programma diffuso di aperture speciali al costo simbolico di un euro, salvo le gratuità previste dalla normativa vigente: l’edizione 2026 si conferma ricca, con iniziative in tutta Italia che coinvolgono istituzioni museali statali, fondazioni, università e spazi culturali di diversa natura.

Dalle grandi capitali dell’arte ai complessi archeologici meno conosciuti, una selezione da non perdere.

Torino: GAM, MAO e Palazzo Madama

Tra gli appuntamenti più attesi figura il programma speciale della Fondazione Torino Musei, che per la Notte Europea dei Musei propone l’apertura straordinaria di tre importanti istituzioni cittadine: GAM Torino, MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama, accessibili dalle 18 alle 22, con ultimo ingresso alle 21.

Alla GAM il pubblico potrà visitare numerosi percorsi espositivi dedicati al Novecento e all’arte contemporanea tra cui “Un altro Novecento. Opere su carta dalle Collezioni della GAM”, la mostra “Vincenzo Agnetti. Oggi è un secolo” e il progetto “L’INTRUSO. Pesce Khete”. Saranno inoltre incluse le esposizioni dedicate a Lisetta Carmi e Giorgio Griffa, quest’ultimo celebrato con un omaggio per i suoi novant’anni.

Il MAO partecipa con “Chiharu Shiota: The Soul Trembles”, dedicata all’artista giapponese Chiharu Shiota, insieme al progetto “Declinazioni Temporanee #3”. A Palazzo Madama, invece, il percorso serale comprenderà la mostra “MonumenTO, Torino Capitale”, l’esposizione “Vermeer. Donna in blu che legge una lettera”, “Il castello ritrovato” e “Monumenta Italia”.

Il Museo Ferroviario di Pietrarsa

In Campania aderisce alla manifestazione anche il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che per la serata di sabato 23 maggio propone un’apertura straordinaria notturna organizzata dalla Fondazione FS Italiane. Il museo sarà visitabile fino alle 19 con le consuete modalità di accesso, mentre dalle 19.30 all’1.00 il pubblico potrà entrare con il biglietto simbolico di un euro.(ultimo ingresso entro le 23.30).

La serata permetterà di esplorare la storica collezione dei rotabili ferroviari custoditi nello scenografico complesso borbonico affacciato sul Golfo di Napoli. L’esperienza sarà accompagnata da momenti musicali distribuiti in varie aree dell’esposizione, con installazioni sonore e performance, e resteranno attivi i servizi di ristorazione, compresi il bistrot, la pizzeria delle Terrazze Pietrarsa e il Caffè Bayard, operativi fino a mezzanotte.

La notte diffusa della Capitale

Roma si conferma una delle protagoniste assolute della Notte Europea dei Musei 2026: dalle 20 di sabato 23 maggio fino alle 2 di domenica 24 maggio saranno circa 70 i luoghi della cultura aperti, con oltre 150 eventi tra concerti, visite guidate, performance, proiezioni e attività laboratoriali.

Alle Terme di Caracalla sarà possibile visitare non solo il complesso monumentale ma anche i sotterranei, di solito non accessibili nella loro interezza, con un percorso che attraversa le antiche gallerie di servizio delle terme imperiali. Nel quartiere Trastevere sarà eccezionalmente aperto il Santuario Siriaco insieme al nuovo antiquarium realizzato grazie ai fondi del PNRR.

Da vedere anche il Mausoleo di Sant’Elena e il suo Antiquarium, il Drugstore Museum, che ospita la mostra “Gianpistone. Arte come partecipazione sociale”, l’Arco di Malborghetto con la mostra dedicata ai pellegrini e ai giubilei lungo la via Flaminia, e la Fonte di Anna Perenna.

I Musei Civici di Roma Capitale (tra cui i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma in Trastevere e i Musei di Villa Torlonia) saranno aperti dalle 20 alle 2 con ultimo ingresso all’una.

Tra le adesioni speciali spicca anche quella del Senato della Repubblica, che aprirà Palazzo Madama dalle 20 alle 24 con visite guidate gratuite e accesso alla mostra “Il volto delle donne”.

Sapienza Cultura: musei universitari aperti

Sempre a Roma, il Polo Museale – Sapienza Cultura partecipa con il programma “Maggio Museale”, che prenderà il via alle 15 all’interno della città universitaria della Sapienza.

La nona edizione coincide con la presentazione al pubblico del nuovo centro Polo Museale – Sapienza Cultura, struttura che unisce musei, orto botanico, teatro, musica e cinema in un unico sistema culturale integrato.

Dalle 20 l’apertura serale sarà inaugurata dal concerto dell’Ensemble MuSa Blues diretto dal maestro Stefano Ciuffi nella Sala Odeion del Museo dell’Arte Classica. Per tutta la giornata saranno organizzate mostre, seminari, visite guidate e laboratori rivolti a famiglie, bambini e studenti, con attività gratuite fino a mezzanotte.

L’edizione 2026 coinvolgerà 17 musei universitari, insieme al Laboratorio Eurotales – Museo delle Lingue d’Europa.

Musei Nazionali della Campania

La Direzione regionale Musei nazionali Campania partecipa alla ventiduesima edizione della Notte Europea dei Musei con un ampio programma di aperture straordinarie distribuite sull’intero territorio regionale, tutte al costo simbolico di un euro.

A Napoli sarà visitabile il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, mentre in provincia di Caserta aderiranno l’Anfiteatro Campano, il Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, il Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum e il Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca.

Nel Salernitano saranno aperti il Museo archeologico nazionale di Eboli, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, il Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno e la Certosa di San Lorenzo.

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Il programma coinvolgerà inoltre il Parco Archeologico di Aeclanum, il Palazzo della Dogana dei Grani e l’Area archeologica dell’Antica Abellinum in Irpinia, oltre al Teatro Romano di Benevento.

Le aperture serali di Palermo e Monreale

A Palermo il Museo archeologico regionale Antonino Salinas aprirà dalle 19 alle 22, il Palazzo Chiaramonte Steri dalle 20 alle 24 con possibilità di visitare il “Percorso Scarpa” e “La Vucciria” di Renato Guttuso, presentata in un allestimento immersivo.

Il Museo Riso prolungherà l’apertura fino a mezzanotte con un percorso dedicato a oltre sessant’anni di arte contemporanea e particolare attenzione sarà riservata al ciclo “Percorsi di Memoria”, nucleo identitario della collezione.

Partecipa infine anche il Chiostro dei Benedettini di Monreale, aperto dalle 19 alle 22 con visite didattiche dedicate alla storia del complesso monastico benedettino voluto da Guglielmo II di Sicilia.