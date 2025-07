iStock Spiaggia di Fegina a Monterosso al Mare

La Liguria è celebre per i suggestivi paesaggi scolpiti dal vento e dal mare, con scogliere verticali, insenature selvagge e promontori che si tuffano nelle acque blu del Mediterraneo: chiunque abbia percorso anche solo una manciata dei suoi 350 chilometri di costa, conosce bene l’alternanza di roccia e vegetazione, di borghi arroccati e spiagge nascoste come gioielli. Ma esiste anche un altro volto, meno atteso forse, ma sorprendente: quello delle spiagge di sabbia.

Se è vero che la Riviera ligure non è spesso conosciuta per i litorali sabbiosi, è altrettanto vero che chi non ama la sensazione dei ciottoli sotto i piedi può trovare lungo la costa delle autentiche oasi di sabbia dorata. Scopriamo insieme alcune delle spiagge sabbiose più affascinanti della regione, da Levante a Ponente.

La Spiaggia di Monterosso, incantevole eccezione

Tra le meraviglie delle Cinque Terre, una delle mete più visitate d’Italia, si cela una rarità preziosa: una spiaggia di sabbia vera. Monterosso al Mare è l’unico dei cinque borghi a vantare una distesa sabbiosa, e ciò lo rende ancora più speciale. La spiaggia di Fegina, infatti, si apre luminosa con la sabbia chiara e fine, lambita da acque turchesi che ricordano angoli di Mediterraneo più noti.

È facile da raggiungere, grazie alla vicinanza alla stazione ferroviaria, e propone numerosi stabilimenti ben curati, perfetti per una giornata al mare in totale relax.

Ma la sua fama ha un prezzo: soprattutto nei mesi estivi, può risultare affollata, ma basta un bagno all’ora giusta o una passeggiata al tramonto per dimenticare tutto.

Cavi di Lavagna, un litorale di quattro chilometri

Poco distante da Genova, Cavi di Lavagna è una vera sorpres: la frazione costiera, che ogni anno si guadagna la Bandiera Blu per la limpidezza delle acque, ospita una spiaggia sabbiosa che si estende per ben quattro chilometri, uno dei tratti sabbiosi più lunghi e continui di tutta la Liguria.

Cavi è perfetta per le famiglie, come dimostra anche la presenza della Bandiera Verde, simbolo di spiagge a misura di bambino. Gli stabilimenti offrono comfort e servizi, ma è l’atmosfera a conquistare subito: il borgo, con le case variopinte che si affacciano sul mare, crea un contesto rasserenante, dove il tempo sembra scorrere più lentamente.

La sabbia si fonde con la quotidianità del vivere ligure, per un’esperienza autentica, lontana dal turismo di massa.

Moneglia, il segreto meglio custodito del Levante

iStock

Chi conosce la Liguria sa che spesso le località più belle sono anche le meno celebrate: Moneglia è uno di queste. Adagiata tra i monti e il mare, conserva un fascino discreto che incanta: la spiaggia sabbiosa, molto ampia per gli standard liguri, è abbracciata dal verde degli Appennini e si specchia in acque calme e limpide.

La vera magia, però, la si scopre nei momenti di quiete: all’alba, quando le prime luci accarezzano la sabbia ancora intatta, o al tramonto, quando il borgo si tinge d’oro, Moneglia rivela tutta la sua bellezza intima. Non troverete il clamore delle località più blasonate, ma un’armonia silenziosa che ammalia.

È il posto ideale per chi cerca una pausa dalla frenesia, senza rinunciare alla meraviglia e alla comodità di una spiaggia sabbiosa.

Laigueglia, la cartolina perfetta

Se sognate una spiaggia da cartolina, con sabbia soffice sotto i piedi e un borgo incantevole alle spalle, Laigueglia è la vostra destinazione: questo tratto di costa savonese è una delle rare località in cui la sabbia regna incontrastata. Il litorale, lungo circa tre chilometri, è un piccolo paradiso per chi vuole vivere una giornata al mare senza dover “combattere” con i ciottoli.

Il borgo di Laigueglia, dalle stradine strette e le case color pastello, è uno dei più belli d’Italia: passeggiare qui, con il profumo del mare nell’aria e la sabbia ancora tra le dita, è un qualcosa che non si dimentica. E se vi fermate a guardare l’orizzonte, quando la luce del sole scivola lenta sul mare, capirete perché la spiaggia continua a sedurre chiunque vi metta piede.

La Spiaggia di Varigotti, un quadro che prende vita

iStock

C’è un angolo di Liguria che sembra disegnato da un artista: si tratta del borgo marinaro di Varigotti, parte del comune di Finale Ligure, una di quelle tappe che restano nella memoria per sempre. Le case colorate, così vicine al mare da toccare quasi l’acqua, si affacciano su una spiaggia che definire straordinaria è dire poco.

Varigotti non vanta una spiaggia esclusivamente sabbiosa nel senso più classico, ma il suo fascino è così potente da conquistare anche i puristi della sabbia fine. Il litorale alterna tratti di sabbia a ciottoli levigati, così piacevoli al tatto da risultare persino comodi per stendersi al sole. In più, ogni dettaglio è studiato per accogliere: le fontanelle, le docce pubbliche, i tratti di spiaggia libera ben distribuiti accanto agli stabilimenti balneari.

Il mare, davanti, è un mosaico di blu e turchese che scintilla sotto il sole. E alle spalle, il borgo custodisce tutto ciò che serve: ristorantini con vista, negozi di artigianato locale, piccoli market. Famiglie, coppie, amanti del mare e della fotografia troveranno una meta da vivere e da ricordare.

La Spiaggia delle Calandre a Ventimiglia, gemma nascosta al confine

Chi arriva in Liguria dalla Francia si trova subito davanti a una delle sorprese più insolite dell’intera costa, ovvero la Spiaggia delle Calandre a Ventimiglia, proprio dove le Alpi toccano il mare: la spiaggia rappresenta un’eccezione preziosa in un tratto di litorale in prevalenza roccioso.

Il sentiero che porta fino al piccolo angolo di paradiso è scosceso e richiede un po’ di impegno, ma la ricompensa vale ogni passo. Una volta arrivati, ci si trova davanti a una soffice striscia di sabbia dorata, con un fondale che degrada con dolcezza, ideale anche per chi viaggia con bambini o ama l’acqua bassa.

Le Calandre vivono un equilibrio fragile con il mare: le dimensioni cambiano con il vento e le mareggiate, e nei giorni in cui le onde sono impetuose, la sabbia può sparire sotto l’acqua: è un fenomeno che ne racconta tutta la delicatezza, e la minaccia di fenomeni erosivi sempre più frequenti. Nonostante ciò, rimane uno dei tratti più suggestivi e selvaggi della Liguria occidentale, con un piccolo bar a supporto che permette di godere del paesaggio in totale relax.