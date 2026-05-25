Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Panorama di Velden al Wörthersee

Esiste un volto dell’Austria più inconsueto, quello che in estate si mostra in bilico tra atmosfere mediterranee e paesaggi alpini. È la Carinzia, regione del sud del Paese famosa per i suoi laghi balneabili, i borghi eleganti e la natura verdissima, che nel 2026 torna ancora più vicina all’Italia grazie ai nuovi collegamenti diretti tra Roma e Klagenfurt. Non a caso, tra tutte le sue meraviglie, è soprattutto il Wörthersee a conquistare chi cerca una vacanza estiva fatta di acqua cristallina, relax e panorami da cartolina.

Nuovi voli diretti tra Roma e Klagenfurt

La grande novità dell’estate 2026 è il rafforzamento dei collegamenti tra Italia e Carinzia grazie ai nuovi voli diretti SkyAlps tra Roma Fiumicino e Klagenfurt, operativi dal 4 giugno fino alla fine di ottobre. I voli saranno attivi due volte a settimana e permetteranno di raggiungere il cuore della regione in meno di due ore. Una novità senza dubbio strategica per una destinazione che negli ultimi anni è diventata sempre più amata dai viaggiatori italiani, soprattutto in estate, grazie al mix tra clima mite, laghi balneabili e turismo slow che rendono la vacanza davvero indimenticabile e adatta a tutti.

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La Carinzia punta infatti molto sul concetto di “coolcation”, cioè vacanze fresche e rilassanti lontano dal caldo estremo delle città. Da Klagenfurt è facilissimo raggiungere i principali laghi della regione, ma anche muoversi in modo sostenibile grazie ai collegamenti ferroviari regionali inclusi nella Wörthersee Plus Card, che permette di utilizzare gratuitamente le linee S-Bahn in tutta la Carinzia.

Cosa fare al Wörthersee in estate

Il Wörthersee è il lago più grande della Carinzia e uno dei più spettacolari dell’intera Austria. Le sue acque turchesi, limpide e balneabili raggiungono temperature sorprendentemente piacevoli in estate, tanto da trasformarlo in una delle mete più amate del turismo alpino europeo. Le località che si affacciano sul lago hanno atmosfere molto diverse tra loro. Velden am Wörthersee è la più elegante e mondana, con hotel storici, beach club e locali sul lungolago perfetti per aperitivi al tramonto. Pörtschach am Wörtherseeha invece un ritmo più rilassato e family-friendly, ideale per passeggiate panoramiche e giornate tra spiagge attrezzate e stabilimenti storici.

Tra le esperienze più belle da fare qui c’è sicuramente la navigazione sul lago: i battelli collegano le varie località offrendo viste spettacolari sulle ville asburgiche, sui boschi e sulle montagne circostanti. Le crociere panoramiche sono attive da aprile fino a ottobre 2026. Per chi ama le attività outdoor non mancano piste ciclabili lungo le rive, sentieri trekking, sport acquatici, SUP e percorsi panoramici. Uno dei punti più iconici da raggiungere è la torre panoramica Pyramidenkogel, una delle più alte torri panoramiche in legno al mondo, da cui si gode una vista incredibile sul lago e sulle Alpi austriache.

L’estate sul Wörthersee è anche molto vivace anche dal punto di vista degli eventi. Tra gli appuntamenti più attesi del 2026 c’è la celebre Starnacht am Wörthersee, in programma il 10 e 11 luglio nella baia est del lago: due serate di concerti e spettacoli all’aperto che ogni anno richiamano migliaia di persone da tutta Europa.