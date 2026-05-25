Bambini, giovani e anziani disegnano tre Italie ben diverse, che convivono negli stessi confini ma non sempre negli stessi equilibri quotidiani. L’ ultima indagine del Sole 24 Ore , alla sua sesta edizione, aggiorna 60 indicatori territoriali e racconta un’Italia dove il benessere non dipende solo dal reddito o dal lavoro, ma anche dalla prossimità dei servizi, dalle relazioni sociali e dalla possibilità concreta di vivere una città “a misura di tempo”.

La percezione della qualità della vita legata al territorio non è uguale per ciascun cittadino, sicuramente in base a diversi fattori, ad esempio generazionali (ma non solo). Nel 2026 la mappa della qualità della vita in Italia si legge sempre meno dunque come una semplice classifica e sempre più come un atlante emotivo e percettivo del Paese che cambia.

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La classifica delle città migliori (e peggiori)

La classifica del Sole 24 Ore si basa su 60 indicatori territoriali (20 per fascia d’età) che misurano condizioni socio-economiche, servizi, lavoro, istruzione e accessibilità dei territori. Per i bambini, il vertice della classifica conferma il peso delle grandi città organizzate e dei servizi diffusi. In cima si colloca Firenze, seguita da Milano e Aosta, territori dove scuola, spazi urbani e offerta culturale costruiscono un ecosistema più favorevole alla crescita. Le metropoli come Bologna e Roma restano competitive, anche se con forti contrasti interni legati ai servizi di prossimità.

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Dall’analisi emerge che tra i giovani in top domina il Nord-Est, con Bolzano e Trento ai primi posti grazie a occupazione più stabile, livelli di istruzione elevati e minore incidenza dei Neet (i giovani che non lavorano e non cercano un impiego). Qui la qualità della vita si intreccia con opportunità concrete e una maggiore autonomia economica, mentre nelle grandi aree urbane pesa il nodo degli affitti e dei costi abitativi.

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Per la popolazione anziana, invece, lo scenario cambia ancora. È Trieste a guidare la classifica, seguita da Trento e Milano, dove assistenza, speranza di vita e servizi sanitari disegnano un contesto più solido. In generale, il Nord-Est si conferma area ad alta qualità di vita per la terza età, grazie a reti sociali più strutturate e servizi domiciliari più accessibili.

Di seguito, la classifica completa delle migliori città:

Bambini

1. Firenze

2. Milano

3. Aosta

Giovani (18-35 anni)

1. Bolzano

2. Trento

3. Gorizia

Anziani (65+)

1. Trieste

2. Trento

3. Milano

Ed ecco quella delle peggiori:

Bambini (0-14 anni)

105° Trapani

106° Frosinone

107° Vibo Valentia

Giovani (18-35 anni)

105° Crotone

106° Frosinone

107° Vibo Valentia

Anziani (65+)

105° Cosenza

106° Frosinone

107° Vibo Valentia

Nord in vantaggio, Sud in difficoltà

E centro-Italia e sud? Il Centro Italia si posiziona in modo intermedio nelle tre classifiche: non guida nessun indice ma mantiene una buona vivibilità soprattutto nelle grandi città come Firenze e Roma, grazie a servizi e offerta culturale. Restano però criticità su lavoro giovanile e costo della vita, che ne limitano la competitività rispetto al Nord.

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Sul sud, la fotografia complessiva del 2026 restituisce una frattura territoriale ormai consolidata. Le province del Mezzogiorno occupano spesso le ultime posizioni in tutte e tre le classifiche, con criticità che riguardano soprattutto lavoro giovanile, istruzione e accesso ai servizi. In parallelo, però, emergono anche punti di forza legati alla dimensione familiare, alla fertilità e alla percezione di sicurezza, elementi che raccontano un Sud più complesso di quanto la classifica lasci intendere.

Il nuovo elemento chiave introdotto nell’indagine è la centralità dei servizi di prossimità: la possibilità di raggiungere in pochi minuti a piedi negozi, farmacie e spazi ricreativi sta diventando un indicatore decisivo di benessere urbano. È qui che molte città stanno ridefinendo la propria identità, trasformandosi in ecosistemi più “lenti” e sostenibili. Sul piano demografico, lo scenario però resta sfidante: i bambini sono in calo, i giovani si concentrano sempre più al Centro-Nord e la popolazione anziana cresce in modo costante.