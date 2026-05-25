Svelate le città italiane in cui vivono meglio bambini, giovani e anziani: la nuova classifica 2026

La nuova indagine sulla qualità della vita racconta tre mappe parallele che fotografano dove si cresce meglio, si costruisce il futuro e si invecchia con più serenità

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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Svelate le città italiane in cui vivono meglio bambini, giovani e anziani: la nuova classifica 2026
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Bolzano, in top tra le città con la migliore qualità della vita

La percezione della qualità della vita legata al territorio non è uguale per ciascun cittadino, sicuramente in base a diversi fattori, ad esempio generazionali (ma non solo). Nel 2026 la mappa della qualità della vita in Italia si legge sempre meno dunque come una semplice classifica e sempre più come un atlante emotivo e percettivo del Paese che cambia.

Bambini, giovani e anziani disegnano tre Italie ben diverse, che convivono negli stessi confini ma non sempre negli stessi equilibri quotidiani. L’ultima indagine del Sole 24 Ore, alla sua sesta edizione, aggiorna 60 indicatori territoriali e racconta un’Italia dove il benessere non dipende solo dal reddito o dal lavoro, ma anche dalla prossimità dei servizi, dalle relazioni sociali e dalla possibilità concreta di vivere una città “a misura di tempo”.

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