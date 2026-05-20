Tuttavia, questa opportunità non ha nulla a che vedere con il lusso sfrenato o con resort esclusivi: si tratta piuttosto di un ritorno alla semplicità assoluta, in un contesto naturale fortemente protetto e soggetto a restrizioni precise che limitano qualsiasi trasformazione significativa del territorio.

Il tema delle isole private in Grecia torna al centro dell’attenzione con un caso che sta attirando curiosità internazionale: un’ isola all’asta con un prezzo di partenza di 247.000 euro . In un’epoca in cui si parla sempre più spesso di viaggi “off-grid”, digital detox e fuga dalla connessione costante, l’idea di possedere un luogo isolato e remoto diventa particolarmente affascinante.

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Makri, l’isola greca all’asta tra natura protetta e limiti edilizi

L’isola di Makri, appartenente al gruppo delle Echinadi nel Mar Ionio, sarà messa all’asta nel mese di novembre con una base di partenza fissata a 247.000 euro. Un valore decisamente distante dalle valutazioni precedenti, quando nel 2022 l’isola era stata proposta sul mercato con una richiesta di 8 milioni di euro. La revisione del prezzo riflette soprattutto i vincoli normativi che incidono fortemente sul suo potenziale di sviluppo.

Makri, infatti, non è un terreno libero su cui costruire liberamente: l’isola è classificata come area forestale e rientra anche nella rete Natura 2000, il sistema di protezione che tutela gli habitat naturali più sensibili dell’Unione Europea. Questo significa, come riportato dal quotidiano greco THEMA, che le possibilità di intervento sono estremamente limitate e si riducono a infrastrutture leggere, con eventuali attività agricole consentite ma senza possibilità di trasformazioni edilizie invasive.

Attualmente sull’isola sono presenti solo alcune strutture ormai in stato di abbandono, tra cui una piccola abitazione, una cisterna per l’acqua e una cappella. Nonostante il fascino dell’isolamento totale, chi dovesse aggiudicarsi l’asta dovrà quindi accettare l’idea di un utilizzo molto essenziale dello spazio, senza prospettive di sviluppo turistico tradizionale. In questo senso, Makri, in Grecia, rappresenta più un rifugio naturale che una reale opportunità immobiliare orientata al turismo di lusso.

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Isole in affitto in Grecia e nel Mondo

Per chi sogna comunque un’esperienza su un’isola privata senza dover affrontare vincoli così stringenti, il mercato offre diverse soluzioni in affitto (non solo) in Grecia. Una delle opzioni più conosciute è la Turquoise Private Island, situata nei pressi della Riviera di Atene, che può ospitare fino a 20 persone. La proprietà è dotata di dieci camere da letto, otto bagni e servizi di alto livello come chef e maggiordomo privato, oltre alla possibilità di arrivo in elicottero.

Un’altra destinazione esclusiva è Tagomago, nelle isole Baleari a breve distanza da Ibiza. L’intera isola, di circa 600.000 metri quadrati, è disponibile per l’affitto esclusivo e include una villa moderna con piscina d’acqua salata, jacuzzi all’aperto e palestra privata, oltre a uno staff dedicato che gestisce ogni esigenza degli ospiti.

Più lontano, le Maldive e i Caraibi continuano a rappresentare alcuni dei mercati più sviluppati per il turismo su isole private, con numerose proprietà disponibili per soggiorni esclusivi. Tra le più iconiche figura anche Necker Island, proprietà di Sir Richard Branson, che può essere prenotata interamente o in parte anche in base alla disponibilità.