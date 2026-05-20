Grecia, in vendita l’isola delle Echinadi dove praticare il digital detox: quanto costa

Makri, nell’arcipelago delle Echinadi, è un’isola greca che verrà messa all’asta: forti i vincoli ambientali nel paradiso del digital detox immerso in natura

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato:

Grecia, in vendita l’isola delle Echinadi dove praticare il digital detox: quanto costa
iStock
Vista dell'isola greca di Makri

Il tema delle isole private in Grecia torna al centro dell’attenzione con un caso che sta attirando curiosità internazionale: un’isola all’asta con un prezzo di partenza di 247.000 euro. In un’epoca in cui si parla sempre più spesso di viaggi “off-grid”, digital detox e fuga dalla connessione costante, l’idea di possedere un luogo isolato e remoto diventa particolarmente affascinante.

Tuttavia, questa opportunità non ha nulla a che vedere con il lusso sfrenato o con resort esclusivi: si tratta piuttosto di un ritorno alla semplicità assoluta, in un contesto naturale fortemente protetto e soggetto a restrizioni precise che limitano qualsiasi trasformazione significativa del territorio.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Viaggi RelaxGrecia