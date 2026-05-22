Un weekend ricco di eventi quello che sta per arrivare. Ecco la nostra selezione e i nostri consigli per il fine settimana

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa Porchettiamo 2026, il Festival delle Porchette d’Italia

Un weekend ricco di eventi quello che sta per arrivare. A partire da venerdì 22 maggio 2026, prendono il via diversi appuntamenti con il gusto, tra sagre e kermesse enogastronomiche.

Alcuni eventi legati alla tradizione sono confinati in piccoli borghi o cittadine storiche d’Italia, mentre altri sono diffusi su un intero territorio, consentendo a tutti di trovare il proprio evento, anche vicino a casa. Ecco la nostra selezione e i nostri consigli per il fine settimana.

Caseifici Aperti

Il 23 e 24 maggio 2026, l’appuntamento è con l’iniziativa Caseifici Aperti che prevede visite guidate ai caseifici del Parmigiano Reggiano, alle stalle e ai magazzini di stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni in tutte le province tra Parma, Bologna, Reggio Emilia, Modena e Mantova. Un viaggio nel gusto che è riassunto nell’evento bolognese che si tiene ai Giardini Margherita dove ci saranno degustazioni, ma anche show cooking organizzati dalle singole province e vari workshop.

Valtellina in Tour a Biassono (MB)

Dal 22 al 24 maggio 2026, a Biassono, in Brianza, si svolge il festival della Valtellina. Piazza Don Ghioni ospita per tre giorni tavole imbandite di pizzoccheri, sciatt appena fritti, vino valtellinese, il tutto accompagnato da musica dal vivo. Ad accompagnare l’evento, anche mercatini con i prodotti artigianali e area bimbi con i gonfiabili. Venerdì22 la festa prende il via dalle ore 18:00, mentre sabato e domenica è aperta per pranzo e cena.

Narrar Castelli e Vini a Barolo (CN)

Prende il via domenica 24 maggio la Spring Edition di Narrar Castelli e Vini, una storica rassegna piemontese che si svolge sulle colline Patrimonio Unesco nelle ultime due domenica del mese (l’altro appuntamento è per il 31). Il format di grande successo trasforma la classica visita guidata in un’esperienza viva e immersiva con attori in costume ad accompagnare i visitatori, interpretando personaggi illustri o figure minori del passato. E qui la cultura incontra l’enologia: al termine di ogni percorso teatrale è prevista una degustazione di vini locali in compagnia dei produttori del territorio.

Forni & Fornai-e a Monghidoro (BO)

Il 23 e 24 maggio 2026, Monghidoro ospita la quinta edizione di Forni & Fornai-e, festival biennale del grano e del pane che riunisce agricoltori, fornai e comunità rurali. Il programma si articola in due giornate: il sabato è dedicato ai tavoli di lavoro tematici dal futuro delle varietà locali alle rotazioni colturali e, la sera, alla cena, con musica e narrazione che riprende un’antica pratica rurale. La domenica si apre con la colazione nei campi, una passeggiata guidata per il riconoscimento varietale, il mercato contadino con i produttori del Biodistretto dell’Appennino Bolognese, i laboratori aperti al pubblico, fino al brindisi finale accompagnato dall’orchestra.

Palio del Tributo a Priverno (LT)

Il Palio del Tributo, uno dei più importanti appuntamenti con la tradizione, l’arte e i sapori, torna ad accogliere il grande pubblico nella sua XXX edizione, a partire da sabato 23 maggio. Nel periodo del palio, la città di Priverno viene avvolta in una scenografica rievocazione storica, dove rivivono, come nel Rinascimento, cavalieri, armigeri, centurioni, ufficiali e nobildonne, culminando nella storica giostra equestre della corsa all’anello, come narrato negli antichi Statuti. Il calendario prevede per sabato l’apertura dell’edizione 2026, con la scoperta del drappo, l’assegnazione dei cavalieri alle porte e l’inaugurazione della mostra creativa del progetto Palio 2026. Le feste delle porte avranno inizio poi sabato 30 maggio con Festa Porta Paolina, seguiranno sabato 6 giugno con Festa Porta Posterula, sabato 20 giugno con Festa Campanina e sabato 27 giugno con Festa Porta Romana.

Cerevisia, festival delle birre trentine a Fondo (TN)

Al Palanaunia di Fondo, in Trentino, è in programma il 22 e 23 maggio 2026 il festival delle birre trentine. Non una semplice rassegna, ma un laboratorio a cielo aperto dove i micro birrifici locali svelano la propria filosofia tra degustazioni guidate, workshop e ricercati abbinamenti gastronomici. Tra luppolo e orzo, l’evento firma l’anima più contemporanea della Val di Non, capace di innovare la tradizione brassicola in un’atmosfera di festa e scoperta.

Festa del prosciutto veneto dop di Montagnana (PD)

Un weekend tra gusto, tradizione e turismo quello si svolge in provincia di Padova con la Festa del prosciutto veneto dop di Montagnana, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio. La manifestazione ha preso il via lo scorso fine settimana e proseguirà fino a domenica, con degustazioni, eventi, spettacoli e iniziative dedicate al celebre Prosciutto Veneto DOP.

Sagra dell’asparago selvatico a Poggio Moiano (RI)

Il 24 maggio a Poggio Moiano, immerso tra le colline della Sabina, a pochi chilometri da Roma, si tiene la 19^ edizione della Sagra dell’asparago selvatico. Protagonista assoluto della festa è l’asparago, celebrato in un menu che profuma di tradizione sabina: fettuccine agli asparagi, formaggio con asparagi, spezzatino e gli immancabili asparagi selvatici preparati secondo le ricette locali. A rendere ancora più vivace l’atmosfera ci penserà la musica dal vivo.

Porchettiamo a Todi (PG)

Dal 22 al 24 maggio si svolge la 16ª edizione del festival Porchettiamo 2026, il Festival delle Porchette d’Italia, che approda per la prima volta nel cuore di Todi, trasformandone il centro storico in un grande palcoscenico del gusto, tra degustazioni, spettacoli, incontri e appuntamenti diffusi che si intrecciano con la pietra, le piazze e la storia millenaria della città. Tre giorni di degustazioni, spettacoli, vini, street food, show cooking e cultura urbana per celebrare uno dei simboli più autentici della tradizione italiana.

Quattro passi tra i vigneti a Ziano Piacentino (PC)

Domenica 24 maggio, sulle colline di Ziano Piacentino, si terrà la nuova edizione di “4 passi tra i vigneti”, una camminata enogastronomica sui colli piacentini organizzata dalla Pro Loco di Ziano e dall’Associazione Sette Colli, con la collaborazione della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e consorzio Colli Piacentini DOC. Durante la manifestazione sarà aperto il circolo Unpli Wine Experience presso il comune di Ziano. Sarà il primo di una serie di eventi che si svolgono in tutta la Val Tidone fino a ottobre 2026.