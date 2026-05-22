Europa, premiati gli aeroporti top del 2026: c’è anche uno scalo italiano

I Routes Europe Awards 2026 premiano le destinazioni, le compagnie aeree e gli aeroporti più innovativi: Praga vince in assoluto e Firenze rappresenta l’Italia

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Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Europa, premiati gli aeroporti top del 2026: c’è anche uno scalo italiano
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Ingresso dell'aeroporto di Firenze

I Routes Europe Awards 2026 hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della crescita e dell’innovazione nel trasporto aereo europeo, premiando gli scali e gli operatori che si sono distinti per strategie di sviluppo e capacità di attrarre nuove rotte.

L’evento, ospitato a Rimini il 19 maggio nell’ambito di Routes Europe 2026, ha visto come protagonista assoluto l’Aeroporto di Praga (PRG), che ha conquistato il titolo di migliore aeroporto oltre alla vittoria nella categoria dedicata agli scali con traffico compreso tra 5 e 20 milioni di passeggeri.

Tra i riconoscimenti figurano anche altri aeroporti europei di rilievo, insieme a destinazioni turistiche e compagnie aeree che stanno contribuendo in modo decisivo al rafforzamento della connettività internazionale. Tra i vincitori, c’è anche un aeroporto italiano.

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