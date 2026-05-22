Tra i riconoscimenti figurano anche altri aeroporti europei di rilievo, insieme a destinazioni turistiche e compagnie aeree che stanno contribuendo in modo decisivo al rafforzamento della connettività internazionale. Tra i vincitori, c’è anche un aeroporto italiano .

L’evento, ospitato a Rimini il 19 maggio nell’ambito di Routes Europe 2026, ha visto come protagonista assoluto l’ Aeroporto di Praga (PRG), che ha conquistato il titolo di migliore aeroporto oltre alla vittoria nella categoria dedicata agli scali con traffico compreso tra 5 e 20 milioni di passeggeri.

I Routes Europe Awards 2026 hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della crescita e dell’innovazione nel trasporto aereo europeo, premiando gli scali e gli operatori che si sono distinti per strategie di sviluppo e capacità di attrarre nuove rotte.

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Primo posto assoluto: trionfa l’Aeroporto di Praga

L'Aeroporto di Praga, premiato durante l'evento che celebra le eccellenze nel marketing aeroportuale e delle destinazioni, è stato il vincitore assoluto confermando la sua crescita costante nel panorama europeo.

Nel 2025 lo scalo, vincitore anche nella categoria 10-20 milioni di passeggeri al Routes World 2025, ha gestito circa 17,8 milioni di passeggeri, registrando un incremento dell’8,5% rispetto all’anno precedente.

Questo risultato è stato accompagnato da una forte espansione della rete, con 46 nuove rotte attivate e numerosi collegamenti già esistenti potenziati in termini di frequenze e capacità. Tra gli elementi più rilevanti spicca l’apertura di 24 nuove destinazioni e l’arrivo di 12 nuove compagnie aeree, che hanno contribuito a rendere lo scalo sempre più competitivo.

Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del lungo raggio, con collegamenti verso città strategiche come Seul, Abu Dhabi, Toronto e Sharjah.

Inoltre, il vettore Starlux Airlines ha introdotto un collegamento su Taipei, segnando un importante ingresso sul mercato europeo. Le prospettive future includono ulteriori espansioni, come la rotta prevista verso Filadelfia da parte di American Airlines nel 2026, segno di una strategia orientata alla crescita sostenuta e alla diversificazione dell’offerta.

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L’aeroporto italiano premiato: Firenze

Tra i protagonisti della cerimonia spicca anche l’Italia con l’Aeroporto di Firenze, vincitore nella categoria dedicata agli scali sotto i 5 milioni di passeggeri. Nel 2025 lo scalo toscano ha registrato circa 3,8 milioni di passeggeri, con una crescita del 9,4% rispetto all’anno precedente, sostenuta da una rete di 20 compagnie aeree e circa 40 destinazioni servite.

Il risultato è stato favorito dall’ingresso di nuovi partner strategici (come Air Corsica e Air Serbia) e dall’attivazione di collegamenti verso diverse destinazioni europee e italiane, tra cui Bruxelles, Nizza, Belgrado, Alghero e l’Isola d’Elba. L’espansione delle rotte ha rafforzato il ruolo dello scalo come punto di riferimento per la mobilità turistica e business nel Centro Italia, consolidando la sua attrattività per vettori e viaggiatori internazionali.

Elenco completo dei vincitori

I Routes Europe Awards 2026 hanno assegnato riconoscimenti a diversi protagonisti del settore aeroportuale e turistico europeo. Ecco i cinque vincitori premiati all'evento:

Vincitore assoluto e categoria 5 - 20 milioni passeggeri: Aeroporto di Praga

Categoria con meno di 5 milioni passeggeri: Aeroporto di Firenze

Oltre 20 milioni di passeggeri: Aeroporto Internazionale di Atene

Destinazione premiata: Ente del Turismo delle Isole Canarie - Promotur

Compagnia aerea: Jet2.com

Il riconoscimento ha evidenziato come la crescita del traffico aereo europeo sia sempre più legata alla capacità di sviluppare nuove connessioni e strategie integrate tra aeroporti, compagnie e destinazioni turistiche.