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Getty Images L'isola Bisentina riapre: info e prezzi

Nel Lazio ci sono autentici tesori che vanno oltre alla splendida Roma. Allontanandoci dal caos per raggiungere il lago di Bolsena c’è un’autentica chicca ad aspettarci: l’isola Bisentina che, per l’estate 2026, riapre le porte al pubblico con visite guidate. Vale la pena andarci, ecco cosa è utile sapere.

Le aperture ufficiali dell’isola Bisentina per l’estate 2026 partono sabato 20 giugno e proseguono fino al 1° novembre, con accesso garantito in alcuni giorni della settimana.

Per potervi accedere serve effettuare la prenotazione online obbligatoria, da fare in anticipo sul sito ufficiale dell’isola. I posti sono limitati, e nelle giornate festive vanno esauriti in fretta.

Il biglietto per un adulto costa 46,50 euro totali, suddivisi tra la visita guidata con guida certificata dalla Regione Lazio (25 euro), il servizio di prenotazione (1,50 euro) e il trasporto in battello, andata e ritorno (20 euro). Il pagamento del battello si fa direttamente all’imbarco, non online.

Cosa vedere

Il giro ad anello misura circa 1,5 km e si snoda tra boschi fitti, architetture rinascimentali e scorci improvvisi sul lago. La guida accompagna il gruppo lungo tutto il percorso, e non ci si allontana dal gruppo. Durante la visita non è consentita la balneazione, né si può fumare o fare picnic.

L’isola rimane proprietà privata e ci sono regole precise, ma è possibile portare con sé cani di piccola taglia se tenuti al guinzaglio.

Il percorso del 2026 prevede queste tappe:

La chiesa cinquecentesca dei Santi Giacomo e Cristoforo , restaurata di recente, con la cupola di piombo visibile anche dalla terraferma; il giardino all’italiana firmato dalla paesaggista Arabella Lennox-Boyd;

, restaurata di recente, con la cupola di piombo visibile anche dalla terraferma; il firmato dalla paesaggista Arabella Lennox-Boyd; L’ elegante darsena liberty voluta dall’industriale Giovanni Garassino, arrivata direttamente dall’Esposizione Internazionale di Torino del 1911;

voluta dall’industriale Giovanni Garassino, arrivata direttamente dall’Esposizione Internazionale di Torino del 1911; La cappella di Monte Calvario , arroccata su uno sperone tufaceo a picco sull’acqua, con affreschi quattrocenteschi di Benozzo Gozzoli;

, arroccata su uno sperone tufaceo a picco sull’acqua, con affreschi quattrocenteschi di Benozzo Gozzoli; Il Bagno della Contessa , un angolo nascosto sul lato ovest dove nel 1912 la principessa Beatrice Spada Potenziani fece scavare gradini nella roccia per raggiungere la sua spiaggia privata;

, un angolo nascosto sul lato ovest dove nel 1912 la principessa Beatrice Spada Potenziani fece scavare gradini nella roccia per raggiungere la sua spiaggia privata; La Malta dei Papi, un carcere sotterraneo raggiungibile solo tramite un pozzo profondo 30 metri, citato da Dante nel Paradiso e probabilmente di origine etrusca.

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Dove si trova l’isola Bisentina e come raggiungerla

L’isola Bisentina domina il lago di Bolsena. Siamo a circa 20 chilometri da Viterbo e poco più di 100 da Roma.

L’Isola Bisentina si raggiunge solo in battello, da due punti di partenza:

Bolsena (sponda nord-orientale) con circa 35 minuti di navigazione, 9 km dall’isola;

(sponda nord-orientale) con circa 35 minuti di navigazione, 9 km dall’isola; Capodimonte (sponda sud-occidentale) con circa 15 minuti, 3 km dall’isola. È il borgo direttamente affacciato sull’isola, con un lungolago tranquillo e caratteristico: se venite per la prima volta, è il punto di partenza consigliato.

In entrambi i casi, presentatevi all’imbarco almeno 10-15 minuti prima della partenza. In caso di lago mosso per forte vento, il biglietto rimane valido per tutta la stagione.

Chi preferisce non sbarcare può anche optare per una circumnavigazione dell’isola in battello, a 10 euro da Capodimonte o 14 euro da Bolsena. Un’alternativa più leggera, utile se si è con bambini piccoli o si ha poco tempo per la gita.