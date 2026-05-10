Chi non ha mai sognato di vivere viaggiando ? C’è chi fantastica su un anno sabbatico, chi immagina di lavorare con un pc davanti all’oceano e chi vorrebbe semplicemente mollare tutto per vedere il mondo senza più fare e disfare valigie o pensare all’organizzazione dell’itinerario.

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La crociera si trasforma quindi da una vacanza tradizionale a una vera e propria vita galleggiante da trascorrere tra Mediterraneo, Asia, Caraibi, Antartide e città iconiche sparse in tutto il pianeta. C'è però un elemento ancor più sorprendente: se da un lato le crociere residenziali non sono più una novità, dall'altro sorprende il prezzo di questo viaggio, che sebbene non sia low cost, non è nemmeno completamente proibitivo.

La crociera residenziale che dura 3 anni

Villa Vie Residences, compagnia specializzata in crociere residenziali in mare, ha annunciato il lancio del nuovo programma globale dedicato a pensionati, lavoratori da remoto, viaggiatori seriali e a chiunque sogni di cambiare completamente routine. “My Global Adventure” promette un’esperienza molto diversa dalle classiche crociere: meno giornate trascorse esclusivamente in navigazione e più tempo nelle destinazioni, con soste prolungate e itinerari pensati appositamente per favorire l’immersione culturale dei viaggiatori.

A bordo si vive come in una vera casa galleggiante. Gli ospiti dispongono infatti di una residenza privata arredata, servizi inclusi, ristorazione, intrattenimento, Wi‑Fi per lavorare da remoto e spazi condivisi.

Ufficio Stampa

Secondo Mikael Petterson, fondatore e presidente di Villa Vie Residences, il progetto rappresenta un modo completamente nuovo di viaggiare: “Non si tratta di una crociera tradizionale: è un modo completamente diverso di vedere il mondo”, ha dichiarato.

In effetti, il fenomeno delle crociere residenziali sta crescendo rapidamente. Sempre più persone, soprattutto dopo la diffusione del lavoro da remoto, stanno valutando modelli di vita alternativi che combinano mobilità, esperienze e riduzione degli impegni burocratici (e non) quotidiani. Vivendo su queste navi, infatti, non si affrontano traslochi continui e non si devono prenotare continuamente hotel o voli (da coordinare): il mondo infatti arriva direttamente sotto la finestra della propria cabina.

L'itinerario intorno al mondo

Sono oltre 400 i porti in 130 i Paesi toccati dalla My Global Adventure, con un mix di destinazioni celebri e mete meno conosciute e turistiche.

L’itinerario tocca il Sud America con città come Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cartagena, Valparaíso e la zona estrema di Ushuaia, fino alle spedizioni verso l’Antartide e il Canale di Drake. Prosegue poi nel Mediterraneo tra Barcellona, Venezia, la Costiera Amalfitana e Santorini, per arrivare al Nord Europa con fiordi norvegesi, Islanda e capitali scandinave.

La rotta include anche Africa e Oceano Indiano (da Cape Town a Zanzibar, Seychelles e Mauritius), il Medio Oriente e l’India con tappe come Dubai, Petra e Varanasi, fino al Sud-Est asiatico tra Bangkok, Bali e la baia di Ha Long. Il viaggio continua in Asia orientale tra Tokyo, Kyoto e Shanghai, poi nel Pacifico con Australia, Nuova Zelanda e isole come Bora Bora e Fiji, chiudendo con le Americhe tra New York, Alaska, Cuba e il Belize. Un’esperienza concepita come un “mondo in movimento”, che unisce esplorazione continua e vita a bordo.

Per rendere l'imbarco più semplice che mai, gli ospiti possono iniziare la loro avventura da uno dei sei comodi punti di partenza in tutto il mondo in queste date:

Singapore: 1 ° agosto 2026 o 10 novembre 2026;

Colombo: 20 dicembre 2026;

Lisbona: 6 agosto 2027;

Barcellona: 14 settembre 2027;

Nassau: 20 novembre 2027. Ufficio Stampa

Quanto costa la crociera di 3 anni?

A sorprendere, oltre alle centinaia di bellezze intorno al mondo che si possono ammirare durante il viaggio, è il prezzo di questa crociera residenziale: 99.999 dollari a persona (ovvero 84.828 euro circa) per una cabina interna, pari a circa 77 euro al giorno! Chi desidera una sistemazione con vista mare può invece scegliere una residenza esterna aggiungendo 10.000 dollari (circa 8.483 euro).

Secondo Villa Vie Residences, il progetto nasce anche come alternativa al crescente costo della vita sulla terraferma, sottolineando come, tra affitto, bollette, trasporti e spese quotidiane, per alcune persone vivere viaggiando potrebbe avere un costo simile (o addirittura inferiore) rispetto alla vita di tutti i giorni nella propria casa.