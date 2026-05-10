Vivere su una nave girando il mondo per 3 anni: parte la nuova crociera residenziale

La nuova crociera residenziale fa vivere viaggiando intorno al mondo: oltre alle meraviglie da visitare, a sorprendere è il prezzo dell'esperienza

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Vivere su una nave girando il mondo per 3 anni: parte la nuova crociera residenziale
Ufficio Stampa
La nave Odyssey al tramonto

Chi non ha mai sognato di vivere viaggiando? C’è chi fantastica su un anno sabbatico, chi immagina di lavorare con un pc davanti all’oceano e chi vorrebbe semplicemente mollare tutto per vedere il mondo senza più fare e disfare valigie o pensare all’organizzazione dell’itinerario.

Per alcune persone questo sogno si trasformerà presto in realtà grazie a “My Global Adventure”, la nuova esperienza lanciata da Villa Vie Residences: una crociera-residenza sulla nave Odyssey pensata per vivere in mare per ben 3 anni consecutivi, attraversando oltre 130 Paesi e più di 400 porti in tutti i continenti del pianeta.

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