Foresta amazzonica: un viaggio nel polmone verde del mondo

Immensa e selvaggia, la foresta amazzonica si estende per una superficie di 7 milioni di km² e, oltre al Brasile, interessa molti altri paesi dell‘America del Sud, tra cui Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Suriname, Guyana e Guyana francese. Questo ecosistema unico rappresenta il polmone verde del pianeta e ospita una biodiversità incredibile, con milioni di specie vegetali e animali, molte delle quali non si trovano in nessun altro luogo al mondo.

Un viaggio nella foresta amazzonica non è certo tra gli itinerari turistici più comuni, ma secondo le guide più esperte, è di certo uno dei più belli e suggestivi al mondo.

Cosa fare nella Foresta Amazzonica

Se siete alla ricerca di un’avventura unica e indimenticabile, la foresta amazzonica offre molteplici attività da fare. Se non siete proprio degli audaci e degli esperti avventurieri, ma desiderate comunque vivere un’esperienza straordinaria, potreste decidere di programmare un’escursione a bordo di un battello. Questo tipo di viaggio permette di navigare lungo i fiumi, osservando la natura e gli animali che popolano le rive. Con una guida esperta, avrete l’opportunità di ammirare la fauna locale in tutta la sua bellezza, senza la fatica di addentrarvi a piedi nella giungla – esperienza per la quale dovreste prepararvi a dovere!

Qualunque sia il tipo di viaggio che decidete di intraprendere, ci sono alcune tappe fondamentali da non perdere. Generalmente, la maggior parte dei tour inizia da Manaus, la capitale dell’Amazzonia brasiliana. Situata nel cuore della foresta, Manaus è uno dei centri turistici più importanti di tutto il Brasile. Qui si possono visitare attrazioni storiche come il Teatro Amazonas e il mercato municipale, dove si possono acquistare prodotti locali e souvenir. Ma è anche il punto di partenza per molte avventure nella giungla.

A circa 100 km più a nord di Manaus, si trova Anavilhanas, un arcipelago composto da circa 400 isole fluviali. Questo luogo è considerato il più grande arcipelago di isole fluviali di tutto il mondo e rappresenta un ecosistema unico, dove la natura regna sovrana. Navigando tra le isole, avrete la possibilità di vedere una varietà di uccelli, pesci e altre forme di vita selvatica, tutto immerso in una vegetazione lussureggiante.

Un’altra importante base per l’esplorazione della foresta amazzonica è Iquitos, in Perù. Questo è il più importante porto fluviale del Rio delle Amazzoni e offre l’opportunità di intraprendere crociere indimenticabili. Dalla foce del Rio delle Amazzoni, si possono percorrere fiumi secondari che si snodano attraverso la giungla, ognuno con la propria bellezza e biodiversità. Qui vivono circa 2.000 specie di pesci d’acqua dolce e alcune specie di mammiferi acquatici unici, come il delfino rosa e la lontra gigante.

A soli 20 km da Iquitos, la Riserva Nazionale Allpahuayo-Mishana è un altro ecosistema da scoprire. Questa riserva è caratterizzata da una grande varietà di habitat, dalle foreste inondate ai boschi secchi, e ospita una biodiversità straordinaria. Anche qui è possibile pernottare in bungalow immersi nella natura, spesso dotati di comfort moderni.

Non dimenticate di visitare anche la riserva Pacaya-Samiria, una delle aree protette più grandi del Perù, che offre l’opportunità di esplorare la giungla profonda e le sue meraviglie. In queste riserve, gli avvistamenti di fauna selvatica sono all’ordine del giorno: dai caccia-navi ai giaguari, fino a una varietà incredibile di uccelli, le sorprese non mancheranno.

A contatto con la cultura locale

Durante un viaggio nella Foresta Amazzonica potreste facilmente entrare in contatto con i locals, soprattutto durante i tour lungo i villaggi sul fiume. In Brasile, tra le tribù più conosciute ci sono i Ticuna, che vivono lungo il Rio delle Amazzoni e sono coinvolti ormai da tempo in progetti di turismo sostenibile volti a preservare la loro cultura.

In Perù, una delle tribù più famose è quella degli Ashaninka, che abitano le foreste tropicali dell’area centrale del paese. Gli Ashaninka sono rinomati per le loro abilità artigianali e per la produzione di tessuti e ceramiche.

Come prepararsi a un viaggio nella Foresta Amazzonica

Se il vostro spirito avventuroso vi spinge a esplorare più a fondo, ci sono alcuni importanti consigli da seguire. Innanzitutto, è fondamentale trovare una guida seria e affidabile. Non lasciatevi prendere dalla voglia di organizzare tutto da soli: la foresta amazzonica è un luogo meraviglioso, ma anche pieno di insidie. Un tour organizzato con guide esperte può offrirvi una maggiore sicurezza e permettervi di scoprire angoli della giungla che non avreste mai trovato da soli. I “Jungle tour” sono una delle opzioni migliori per esplorare i punti più belli della foresta, con itinerari che variano in base alla durata e al livello di difficoltà.

Quando vi preparate per un viaggio nella giungla amazzonica, è fondamentale pensare attentamente anche a cosa portare con voi per affrontare le condizioni climatiche e le sfide dell’ambiente. Iniziate scegliendo un abbigliamento traspirante e leggero, preferendo tessuti tecnici che asciugano rapidamente. Optate per pantaloni lunghi per proteggervi dalle zanzare e dai graffi delle piante e non dimenticate magliette a maniche lunghe per schermare la pelle dal sole e dagli insetti. È essenziale avere una giacca impermeabile, poiché le piogge nella giungla possono arrivare all’improvviso. Indossate scarpe da trekking robuste e impermeabili, adatte per terreni bagnati e scivolosi, e portate con voi alcune paia di calze di ricambio, poiché i piedi possono bagnarsi facilmente.

Tra gli accessori, un cappello a tesa larga è utile per proteggervi dal sole e dagli insetti, mentre gli occhiali da sole vi proteggeranno dai raggi UV. Considerate anche di portare dei guanti leggeri per proteggere le mani durante le escursioni. Un zaino impermeabile sarà fondamentale per tenere al sicuro i vostri oggetti personali. È importante rimanere idratati, quindi portate con voi una bottiglia d’acqua riutilizzabile. Infine, un kit di pronto soccorso è indispensabile, e dovreste includere cerotti, disinfettante, antinfiammatori e repellenti per insetti (anche se la maggior parte delle guide nei tour guidati è provvista di kit per le emergenze).

Per quanto riguarda l’elettronica, un caricabatterie portatile vi sarà utile per mantenere carichi i vostri dispositivi. In termini di prodotti per la cura personale, è fondamentale un repellente per insetti per proteggervi dalle punture, insieme a una buona crema solare per evitare scottature.