Le Camminate nella biodiversità 2026 del FAI valorizzano natura, paesaggi e territori italiani con oltre 100 eventi tra boschi, giardini e borghi in 15 regioni

Barbara Verduci Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

La natura italiana torna protagonista con un appuntamento dedicato a chi ama il turismo lento, le esperienze all’aria aperta e la scoperta dei paesaggi più autentici del Paese. In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, il FAI propone anche nel 2026 l’evento diffuso Camminate nella biodiversità.

Per due giornate, sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, parchi, giardini storici, boschi, saline e aree protette si trasformeranno in scenari perfetti per passeggiate guidate, laboratori e attività pensate per adulti e bambini.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per vivere il territorio in modo consapevole, rallentando il ritmo e osservando da vicino ecosistemi, specie vegetali e animali, paesaggi agricoli e ambienti naturali spesso poco conosciuti. Da Nord a Sud Italia, le esperienze proposte permetteranno di entrare in contatto con la straordinaria ricchezza ambientale italiana grazie alla presenza di botanici, zoologi, guide naturalistiche, ornitologi, apicoltori e altri esperti del settore.

Le Camminate nella Biodiversità: l’evento

L’edizione 2026 delle Camminate nella biodiversità coinvolgerà 25 Beni del FAI distribuiti in 15 regioni italiane, con oltre cento iniziative organizzate anche grazie al supporto della rete di volontari delle Delegazioni FAI. Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela degli ecosistemi e sulla necessità di proteggere un patrimonio naturale sempre più fragile.

Le attività proposte accompagneranno i visitatori in un viaggio tra ambienti molto diversi tra loro: zone umide, giardini storici, boschi, paesaggi alpini e aree costiere.

Tra le novità di quest’anno spicca Villa Rezzola, a Lerici (SP), dove sarà possibile passeggiare nel suggestivo giardino inglese affacciato sul Golfo dei Poeti, caratterizzato da un sistema di recupero e riciclo dell’acqua fondamentale per il mantenimento del parco.

Per gli amanti del trekking nella natura, il Bosco Carmela Cortini a Valzo (TE), nel Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga, offrirà invece un percorso di circa cinque chilometri accessibile a tutti. Spazio anche alla montagna con l’appuntamento all’Alpe Pedroria a Talamona (SO), nel cuore delle Alpi Orobie Valtellinesi, dove l’attenzione sarà rivolta al tema del pascolo e alla vita d’alta quota.

Martina Santimone

Gli eventi da non perdere

Il calendario delle Camminate nella biodiversità propone esperienze molto diverse tra loro, accomunate dal desiderio di valorizzare il rapporto tra uomo e ambiente.

In Umbria, il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) ospiterà attività dedicate agli insetti impollinatori e all’osservazione delle farfalle, mentre in Puglia l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate (LE) celebrerà la tradizione agricola locale con esposizioni dedicate a mandorle, agrumi, legumi e grani antichi.

Tra gli appuntamenti più originali ci saranno anche i “bioblitz” organizzati nella Baia di Ieranto, in Campania, esperienze partecipative che permetteranno ai visitatori di contribuire all’osservazione e al monitoraggio delle specie presenti sul territorio. In Lombardia, invece, Villa e Collezione Panza a Varese aprirà il suo grande parco botanico con specie esotiche e alberi monumentali.

Nel Sud Italia sarà possibile vivere esperienze immersive come quella nel Giardino della Kolymbethra, all’interno della Valle dei Templi di Agrigento, dove i partecipanti potranno esplorare il delicato ecosistema del bosco ripariale. Suggestiva anche la visita all’Abbazia di San Fruttuoso, in Liguria, tra terrazzamenti, leccete e panorami sul mare del Santuario dei Cetacei.

Non mancheranno attività dedicate alle famiglie e ai bambini. A Villa dei Vescovi, a Luvigliano di Torreglia (PD), sono previsti laboratori e giochi a tema natura, mentre a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) i più piccoli potranno realizzare un piccolo “hotel per insetti” da portare a casa.