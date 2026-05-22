Eventi diffusi nei rifugi tra maggio e luglio 2026 con cene, musica e attività per vivere la montagna al tramonto: nasce “La Notte dei Rifugi Biellesi”

Ufficio Stampa Rifugio Rivetti

“La Notte dei Rifugi Biellesi” è la nuova iniziativa 2026 che porta a far scoprire la montagna biellese attraverso eventi diffusi nei rifugi. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fondazione BIellezza e Rifugi Biellesi, con l’obiettivo di valorizzare la rete di rifugi alpini come sistema unito e non isolato.

Tra fine maggio e inizio luglio (23-24 maggio, 13-14 giugno e 11-12 luglio), undici rifugi diventano protagonisti di un calendario condiviso che invita a scoprire il territorio in modo lento e autentico. Al calare della sera, gli spazi in quota si trasformano in luoghi di incontro con cene tematiche, musica dal vivo, racconti e attività legate alla cultura alpina.

Un modo diverso di vivere la montagna, capace di unire natura, gusto e socialità. L’iniziativa si rivolge anche ai territori limitrofi e alle città di Milano e Torino, con l’obiettivo di attrarre un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente, interessato a vivere esperienze immersive in montagna.

La Notte dei Rifugi Biellesi: l’evento

L’iniziativa, che si svolgerà in tre fine settimana dal 23 maggio 2026, punta a rafforzare l’identità del sistema dei rifugi biellesi in Piemonte e a promuovere un turismo esperienziale attento all’ambiente. L’idea è quella di una rete coordinata che propone eventi diffusi, capaci di far dialogare i diversi rifugi e le loro comunità.

Le serate si svolgono soprattutto al tramonto, quando la luce esalta i paesaggi alpini e rende l’atmosfera particolarmente suggestiva. Il programma alterna attività culturali e naturalistiche: dalla scoperta delle erbe spontanee alle tradizioni locali, dalle degustazioni di prodotti e vini del territorio fino a incontri su fauna, sicurezza in montagna e osservazione del cielo notturno.

In alcuni rifugi è prevista anche la possibilità di pernottare in quota, per un’esperienza più completa. Grande attenzione è riservata anche alla valorizzazione dei prodotti locali e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. L’obiettivo è offrire un turismo consapevole, capace di generare valore per il territorio e per chi lo visita.

Il progetto si basa su una forte collaborazione tra gestori, guide e realtà locali, che contribuiscono a costruire un racconto condiviso delle montagne di Biella, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza unica legata all’identità del luogo.

Ufficio Stampa

Il programma dei weekend

Il programma si sviluppa su tre fine settimana tra maggio e luglio e coinvolge tutti gli undici rifugi biellesi.

Il 23–24 maggio si parte con esperienze tra erbe spontanee, leggende, scacchi e degustazioni di vini locali tra i Rifugi Alpe Cavanna, Pianetti, Monte Marca e Monte Barone.

Il 13–14 giugno è dedicato alla natura e alla conoscenza del territorio, con appuntamenti su flora e fauna, cinema di montagna, sicurezza alpina e osservazione delle stelle tra i Rifugi Madonna della Neve, Piana del Ponte, Rosazza e Lago della Vecchia.

L’11–12 luglio chiude il calendario con musica, fotografia e convivialità nei Rifugi Coda, Rivetti e La Ciota.

Un percorso diffuso che racconta il Biellese attraverso esperienze autentiche in quota.

Ogni rifugio propone una propria identità e un tema specifico, così da offrire al visitatore esperienze sempre diverse ma unite da un filo comune. Le attività sono pensate per un pubblico ampio, dagli escursionisti esperti alle famiglie, fino a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla montagna. La possibilità di fermarsi a dormire in quota, dove prevista, permette di prolungare l’esperienza e vivere pienamente l’atmosfera notturna delle Alpi biellesi, tra silenzio, cielo stellato e convivialità.

Per maggiori informazioni sul programma, visitare il sito ufficiale Fondazione BIellezza.