La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Un solo biglietto per scoprire le bellezze dell'Italia in treno

Il viaggio in treno, ormai da qualche anno, sta vivendo un momento d’oro sia per chi vuole viaggiare slow che in modo più sostenibile. Anche l’Italia è tra le mete europee perfette da scoprire in treno grazie a una rete ferroviaria capillare e accessibile, che permette di raggiungere mare, montagna, borghi, siti archeologici e laghi senza fretta, e alla nuova offerta lanciata da Trenitalia per l’estate 2026.

La compagnia invita i viaggiatori a scoprire le meraviglie del Paese con il biglietto “Italia in Tour”. Per viaggi illimitati di 3 giorni costa 35 euro (mentre la formula da 5 giorni è proposta a 59 euro) e permette di salire sulla seconda classe dei treni regionali, per più giorni consecutivi, con un solo biglietto.

Sono esclusi dalla promozione i servizi di altre imprese ferroviarie e i treni sulla tratta Trento-Bassano del Grappa e nell’ambito del territorio della Lombardia e del Parco nazionale delle Cinque Terre, delimitato dalle stazioni di Levanto e La Spezia Centrale e comprendente le stazioni di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

Un’occasione imperdibile per pianificare un fine settimana lungo tra mare, montagna e cultura. Dove andare? Ecco alcune delle tratte coinvolte dall’offerta!

In treno tra la Campania e la Basilicata

Con l’offerta di Trenitalia, il vostro viaggio di cinque giorni potrebbe cominciare a Napoli, tra Piazza del Plebiscito e i vicoli di San Gregorio Armeno. Il secondo giorno ci si sposta verso sud lungo la linea costiera: tappa obbligata agli scavi archeologici di Pompei, per poi respirare il profumo di limoni a Vietri sul Mare. Il terzo giorno è dedicato alle meraviglie del Cilento, tra i templi di Paestum e il borgo di Agropoli, prima di sconfinare per un finale indimenticabile a Maratea, la splendida perla della Basilicata affacciata sul Tirreno.

Viaggio tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Partendo dall’hub ferroviario di Bologna, il regionale taglia verso nord per raggiungere Padova e gli spettacolari affreschi di Giotto. Poco dopo, l’emozione è unica quando si scende direttamente sul Canal Grande alla stazione di Venezia Santa Lucia. Da qui il viaggio potrebbe continuare toccando le eleganti città d’arte venete, dalle architetture del Palladio a Vicenza fino a Verona. Avendo più giorni a disposizione, la linea si estende a est verso il Friuli-Venezia Giulia: dall’elegante Trieste, intrisa di fascino letterario, fino al castello di Gorizia, prima di rientrare passando per i canali di Treviso.

Il treno tra Calabria e Sicilia

Questo itinerario, invece, parte da Lamezia Terme e si snoda lungo la costa calabrese, toccando le splendide terrazze sul mare di Tropea prima di scendere a Reggio Calabria per ammirare i celebri Bronzi di Riace. Attraversato lo stretto in nave, Messina dà il benvenuto in Sicilia con il suo duomo normanno. Da qui, la ferrovia costeggia il mare verso Taormina e il suo spettacolare Teatro Antico, proseguendo poi fino a Catania, dominata dall’Etna e dall’iconica Fontana dell’Elefante.

Per chi, invece, preferisce scoprire altre parti dell’isola, una volta arrivati in Sicilia potreste continuare il viaggio verso sud tra i palazzi signorili e il mare cristallino dell’isola di Ortigia, a Siracusa, o raggiungere l’energia vibrante di Palermo, scrigno di tesori come il Palazzo dei Normanni.