Trasferirsi in una nuova città non è più una scelta astratta o legata solo alle carriere aziendali. Oggi, con oltre 304 milioni di persone che vivono fuori dal proprio paese di nascita, un numero raddoppiato rispetto agli anni ’90 e alimentato da nomadi digitali, pensionati e imprenditori, le domande di chi parte sono estremamente pratiche. Posso permettermi una buona qualità della vita? La sanità è eccellente? L’aria è pulita? Mi sentirò al sicuro e ben accolto?

A queste risposte si rivolge il nuovo indice globale sulla vivibilità creato da Global Citizen Solutions per i singoli individui che scelgono autonomamente dove reinventarsi. Valutando 35 metropoli mondiali attraverso sette indicatori chiave (costo della vita, sicurezza, qualità dell’aria e della sanità, facilità di inserimento, livello di inglese e mobilità) la classifica mostra le città migliori al mondo dove trasferirsi a vivere e lavorare.