La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.
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Trasferirsi in una nuova città non è più una scelta astratta o legata solo alle carriere aziendali. Oggi, con oltre 304 milioni di persone che vivono fuori dal proprio paese di nascita, un numero raddoppiato rispetto agli anni ’90 e alimentato da nomadi digitali, pensionati e imprenditori, le domande di chi parte sono estremamente pratiche. Posso permettermi una buona qualità della vita? La sanità è eccellente? L’aria è pulita? Mi sentirò al sicuro e ben accolto?
A queste risposte si rivolge il nuovo indice globale sulla vivibilità creato da Global Citizen Solutions per i singoli individui che scelgono autonomamente dove reinventarsi. Valutando 35 metropoli mondiali attraverso sette indicatori chiave (costo della vita, sicurezza, qualità dell’aria e della sanità, facilità di inserimento, livello di inglese e mobilità) la classifica mostra le città migliori al mondo dove trasferirsi a vivere e lavorare.
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Perché Lisbona è la città migliore dove trasferirsi
In cima alla classifica troviamo Lisbona: la capitale portoghese conquista il primato non perché domini in una singola categoria, ma per uno straordinario ed equilibrato rendimento in tutti i parametri analizzati.
Il vero punto di forza della città è la sua accessibilità economica. Lisbona, infatti, è una delle capitali meno care dell'intero indice, con un costo della vita nettamente inferiore a quello di hub come Vienna, Amsterdam o Copenhagen. A questo vantaggio finanziario si unisce un'eccellente qualità della vita. L'aria è tra le più pulite del campione e il livello di sicurezza percepito supera ampiamente quello di altre grandi mete europee come Barcellona, Parigi o Roma.
Inoltre, il Portogallo, tra i migliori Paesi dove vivere e lavorare da remoto, ha saputo creare un ecosistema estremamente accogliente per i cittadini internazionali. Chi decide di trasferirsi qui può usufruire di molteplici percorsi legali per la residenza, inclusi visti specifici per nomadi digitali e opzioni di residence-by-investment.
La classifica delle città dove trasferirsi a vivere e lavorare
Scorrendo la classifica globale emerge una netta competizione tra l'efficienza delle storiche capitali europee e il dinamismo dei grandi hub dell'Asia e dell'Oceania. Subito dietro Lisbona, Amsterdam si conferma la scelta ideale per residenti a lungo termine grazie a sicurezza e sanità di primo livello, unite a una mobilità sostenibile focalizzata sulle biciclette, pur richiedendo un budget notevole per via degli alti costi.
Spostandosi dall'altra parte del pianeta, Melbourne si attesta come la migliore destinazione fuori dall'Europa, offrendo aria pulita e istituzioni solide che attraggono professionisti da tutto il mondo, nonostante la sicurezza sia leggermente inferiore rispetto ai parametri europei. Poco distante, Auckland punta tutto su una bassa densità demografica e una natura incontaminata che compensano un sistema sanitario più essenziale.
In Europa centrale, Vienna si impone come un pilastro di stabilità governativa e vanta una sanità che si colloca ai vertici continentali, mantenendo costi più accessibili rispetto alle capitali scandinave come Copenhagen, la quale brilla per infrastrutture, ma spaventa per il caro vita. Se invece la priorità è l'integrazione sociale, Barcellona è la regina indiscussa: con oltre un quarto della popolazione composto da stranieri, la città catalana abbatte ogni barriera culturale e offre visti vantaggiosi per chi è finanziariamente indipendente.