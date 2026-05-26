C’è solo un giorno per approfittarne: la nuova promozione Wizz Air scade a mezzanotte del 26 maggio 2026 e propone sconti fino al 15% su una selezione di tantissimi voli andata e ritorno per mete top anche in estate. Si parte dal 1° giugno al 9 luglio con tantissime opportunità convenienti in Europa, alcune affacciate proprio sul mare.

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Da Milano Malpensa ad Alicante

Da Milano Malpensa, si vola verso Alicante da meno di 32 euro nel mese di giugno.

Alicante è una di quelle città di mare che funzionano su più livelli. C'è la Playa del Postiguet, la spiaggia urbana più famosa, a pochi minuti dal centro, con sabbia chiara e acque tranquille. Ma chi preferisce qualcosa di meno turistico può spingersi verso Playa de San Juan, più ampia e frequentata dai locali, o fino a El Campello, a una manciata di chilometri a nord, dove il ritmo si abbassa sensibilmente.

Con il caldo, la città si vive di sera. Il Barrio de Santa Cruz, il quartiere storico ai piedi del castello di Santa Bárbara, si anima di aperitivi e tapas. Il castello vale la salita, soprattutto al tramonto quando la luce sulla baia è qualcosa di difficile da dimenticare.

Di giorno, il Mercado Central è il posto giusto per fare colazione tra i banchi di frutta e specialità locali. Giugno ad Alicante significa anche feste: le Hogueras de San Juan, a fine mese, sono tra le sagre più spettacolari della Spagna del sud.

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Da Roma Fiumicino a Cefalonia

Per chi ha voglia di Grecia una buona opzione è raggiungere Cefalonia da Roma Fiumicino con meno di 32 euro.

Il nome che torna sempre è Myrtos: spiaggia di ghiaia bianca, scogliere verticali, mare blu cobalto che cambia colore a seconda dell'ora. È una delle spiagge più fotografate di tutto il Mediterraneo e merita ogni singolo clic. Un po' più accessibile e altrettanto bella è Antisamos, circondata da colline verdi, o Agia Efimia, con il suo porticciolo e i ristoranti di pesce sul lungomare.

Giugno sull'isola è il momento ideale: il mare è già caldo, l'isola non è ancora invasa dai turisti di luglio e agosto, i prezzi restano umani. Argostoli, ha un'atmosfera tranquilla, con caffè sul lungomare e un mercato giornaliero che vale una visita mattutina. Vale anche fermarsi al Lago di Melissani, una grotta con un lago sotterraneo dove la luce filtra dall'alto creando riflessi irreali sull'acqua.

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Da Napoli a Tirana

Un’opzione conveniente da Napoli è il volo per Tirana: dopo aver visto la città ci si può spostare verso le spiagge più belle dell’Albania. Ci sono molti voli a meno di 27 euro!

La città in estate è vivace: Blloku, il quartiere ex-riservato alla nomenclatura comunista, è oggi pieno di locali, gallerie e street food. La città si è trasformata velocemente e c'è qualcosa di energico nell'aria, quel senso di un posto che si sta reinventando in diretta. Il costo della vita è ancora contenuto rispetto a qualsiasi altra destinazione mediterranea comparabile.

A 40 minuti dalla città, circa, puoi raggiungere la baia di Lalzi, la località di mare più vicina dove le spiagge sono un incanto.

A un paio d'ore di auto, la Riviera Albanese si sviluppa per chilometri tra scogliere, baie nascoste e borghi di pescatori. Dhermi è il nome che circola di più tra chi ci è stato: acque cristalline, sabbia finissima, qualche bar con i piedi nell'acqua. Himara è un po' più strutturata, con alberghi e ristoranti che hanno alzato il livello nell'ultimo paio d'anni. E poi c'è Ksamil, vicino al confine con la Grecia, con le sue isolette a portata di nuotata e i fondali bassi che sembrano Caraibi low cost.