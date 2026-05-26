È ora di fare le valigie: i voli estivi Wizz Air sono scontatissimi, ma solo per un giorno

Il suono delle onde, la sabbia sotto i piedi... la nuova promozione Wizz Air ci fa partire subito verso mete da sogno vista mare a prezzi top

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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È ora di fare le valigie: i voli estivi Wizz Air sono scontatissimi, ma solo per un giorno
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Cefalonia, tra le mete scontate di Wizz Air

C’è solo un giorno per approfittarne: la nuova promozione Wizz Air scade a mezzanotte del 26 maggio 2026 e propone sconti fino al 15% su una selezione di tantissimi voli andata e ritorno per mete top anche in estate. Si parte dal 1° giugno al 9 luglio con tantissime opportunità convenienti in Europa, alcune affacciate proprio sul mare.

Ecco una selezione di 3 opzioni top da valutare per una fuga di un weekend o una settimana di vacanza.

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