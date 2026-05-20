Metà settimana e voglia di vacanza? Ci pensa la nuova offerta di Ryanair che ci porta in tante mete di mare (e non solo) con meno di 16 euro

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Viaggiare a Kalamata con l'offerta Ryanair

Quando si arriva a metà settimana la voglia di weekend si fa sempre più forte e il desiderio di un viaggetto conquista proprio tutti: Ryanair lo sa bene e propone una nuova super promozione. Avete tempo fino al 21 maggio per prenotare voli dal 21 maggio al 30 giugno per tantissime mete.

I prezzi folli di metà settimana fanno decollare con biglietti a partire da 16,99 euro a tratta… ma abbiamo trovato persino destinazioni più economiche. Ecco 3 proposte top da prenotare subito, ma attenzione perché i posti possono esaurirsi.

Da Bari a Kos

La Grecia è sicuramente una meta top per la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Dopotutto ha ciò che serve per una bella pausa vista mare tra fine maggio e inizio giugno. I prezzi? Tantissimi biglietti da Bari vengono venduti a meno di 15 euro… un’occasione imperdibile.

Kos città merita una mezza giornata almeno: il castello dei Cavalieri che si affaccia sul porto, i resti di un’agorà romana incastonati tra i bar, i platani enormi in piazza dove secondo la tradizione insegnava Ippocrate (vero o meno, è comunque un bello spot per una foto).

E le spiagge? Tigaki per chi vuole sabbia fine e acque basse, Kefalos per chi cerca qualcosa di più selvaggio verso la punta dell’isola. E Mastichari, che è forse la più sottovalutata di tutte.

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Da Napoli a Pafos

Un’altra meta greca perfetta per il periodo? Cipro. Da Napoli si vola verso Pafos con biglietti da 15 euro, anche nei weekend! Tra storia, templi di Afrodite e foreste di cedri, fa battere il cuore con una costa che cambia faccia a distanza di pochi chilometri.

Pafos in particolare è la parte più ricca di storia. Il sito archeologico è un patrimonio UNESCO: i mosaici romani custoditi sotto tettoie trasparenti, la Tomba dei Re scavata nella roccia, il porto antico con il castello. Non è un posto che si esaurisce in un pomeriggio. E intorno si allarga un paesaggio che a fine primavera è ancora verde: le colline di Akamas, la foresta di Pafos che in estate diventa secca ma in giugno è ancora bella.

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Da Bergamo a Kalamata

Da Milano Bergamo si parte verso Kalamata, una meta greca che ha lo stesso nome delle olive. Il Peloponneso è forse la parte della Grecia più ignorata dai turisti del nord Europa e più amata da chi ci va una volta e poi ci torna.

Kalamata è il capoluogo del Mani, la penisola stretta e rocciosa che scende verso il Mediterraneo come una lama. Paesaggi che sembrano usciti da un film in bianco e nero degli anni Cinquanta: torri medievali in pietra grigia, villaggi silenziosi, ulivi dappertutto. Il clima in questo periodo è imbattibile e le spiagge attorno come Stoupa, Kardamyli o Limeni rivelano l’anima più autentica del territorio… non sono attrezzate ma sono selvagge e bellissime.

La promozione Ryanair scade il 21 maggio, c’è poco tempo quindi per prenotare i voli a partire da meno di 17 euro per tantissime località di mare (e non solo) a prezzi stracciati.