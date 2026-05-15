Secondo gli ultimi Travel Trends 2026 di Google che SiViaggia ha avuto in anteprima esclusiva, i city break stanno registrando un forte aumento di interesse da parte degli italiani

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La scenografica Piazza Vecchia a Bergamo Città Alta

I city break stanno vivendo un rinnovato periodo di successo tra le intenzioni di viaggio di chi vorrebbe staccare la spina per un weekend o più giorni: è ciò che emerge dai dati dei Travel Trends 2026 di Google, che ha scelto SiViaggia – in anteprima esclusiva – per condividere gli insight relativi agli ultimi tre mesi. Informazioni che aiutano a capire cosa gli utenti italiani cerchino in fatto di viaggi e di esperienze, in Italia come all’estero.

Basandoci su questa tendenza di viaggio, vi consigliamo le mete perfette per un city break nel Belpaese o in Europa, ma andando oltre le città più gettonate (e spesso vittime di overtourism): ci sono tantissime realtà “minori” che sorprendono per numero di bellezze da ammirare; più piccole e facili da girare a piedi, mantengono un’identità autentica tutta da scoprire.

I Google Travel Trends 2026

Come anticipato, Google Italia ha scelto SiViaggia per condividere i suoi Travel Trends 2026: i dati che abbiamo pubblicato in anteprima – relativi agli ultimi tre mesi dell’anno – sono indicativi di cosa gli utenti stiano cercando online, anche in vista delle prossime vacanze, siano esse Ponti o weekend o le ferie estive. Le informazioni raccolte mostrano numeri impressionanti in fatto di ricerche per alcune tipologie di viaggio, come i city break, altre rivelano dati in forte crescita, a dimostrazione del fatto che gli italiani stanno cambiando i loro gusti e le loro esigenze, trend che gli esperti del settore dovranno monitorare per soddisfare sempre più le richieste di viaggiatori sempre pià esigenti.

I numeri sul trend dei city break 2026

I dati sui Travel Trends 2026 di Google parlano chiaro: l’interesse degli italiani nei confronti dei viaggi alla scoperta di città d’arte o Capitali europee è aumentato del 50% negli ultimi 90 giorni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le mete più cercate troviamo sia i grandi classici come Roma, Firenze e Londra, ma anche altre città meno scontate come Palermo e Amsterdam (inclusi i suoi mulini). I numeri sui city break si uniscono a un altro dato interessante che emerge dall’analisi condotta da Google: entro il 2050, circa il 70% della popolazione mondiale sarà composta da potenziali viaggiatori, con i “nuovi” viaggiatori che faranno molte più esperienze nel corso dell’anno rispetto al passato. In altre parole, sempre più persone preferiranno organizzare più viaggi brevi nel corso dell’anno, rispetto alle classiche vacanze lunghe estive dei decenni precedenti. La formula del city break si sposa quindi perfettamente con questa tendenza.

Le migliori mete per un city break in Italia ed Europa

Guardando oltre alle classiche mete di viaggio, ecco alcuni consigli che ci sentiamo di darvi sulle città che meritano davvero un viaggio quest’anno, che sia per un weekend, un Ponte festivo o una pausa dal lavoro estiva.

5 city break top in Italia

La scelta di restare nei confini italiani per scoprire città insolite (che sanno davvero sorprendere) è sempre vincente. Il city break nello Stivale, infatti, non è solo quello che si vive nelle più celebri e grandi città d’arte ricche di bellezze architettoniche e artistiche. Si può programmare una fuga dalla routine quotidiana anche in quelle città “minori” che racchiudono secoli di storia, tradizioni ancora vive e racconti tramandati da coloro che nel tempo hanno contribuito a renderle luoghi sorprendenti da scoprire a passo lento. Come? Passeggiando tra i vicoli antichi, entrando dai portoni socchiusi delle chiese e sbirciando oltre i cancelli dei palazzi storici.

Ecco 5 city break alternativi in Italia:

Perugia (Umbria): perfetta per un city break culturale, conquista con il suo centro medievale fatto di vicoli che si intrecciano in salita, archi etruschi e piazze scenografiche. Da non perdere Piazza IV Novembre, la Fontana Maggiore e la Galleria Nazionale dell’Umbria, una delle più importanti del Centro Italia. Una chicca da non perdere? La nuova Casa del Cioccolato Perugina, che permette di vivere un’esperienza di visita speciale: si inizia dal Museo Storico e si prosegue nella dolce sosta degli assaggi fino a raggiungere il cuore della Fabbrica, accompagnati da aromi irresistibili; iStock

Bergamo (Lombardia): elegante e raccolta, Bergamo è una città che sa sorprendere. Raggiungibile facilmente in treno da Milano o con i numerosi voli low cost che la collegano a molte città italiane, unisce storia e scorci panoramici. La Città Alta, racchiusa dalle mura veneziane UNESCO, offre piazze rinascimentali, vicoli medievali e terrazze con viste spettacolari. Da non perdere Piazza Vecchia, la Basilica di Santa Maria Maggiore e l’Accademia Carrara. Già il viaggio per raggiungerla è un’esperienza mozzafiato salendo sulla sua storica funicolare . Spazio anche alla scoperta delle tradizioni culinarie tra le trattorie tipiche che punteggiano il centro storico: qui è d’obbligo assaggiare i tradizionali casoncelli e la fumante polenta taragna;

. Spazio anche alla scoperta delle tradizioni culinarie tra le trattorie tipiche che punteggiano il centro storico: qui è d’obbligo assaggiare i tradizionali casoncelli e la fumante polenta taragna; Trieste (Friuli-Venezia Giulia): affacciata sull’Adriatico, questa affascinante città conquista con i suoi caffè storici in stile viennese, le piazze eleganti e l’atmosfera letteraria. Meritano una visita Piazza Unità d’Italia e il Castello di Miramare e il Museo Revoltella, ma tra le esperienze più autentiche e imperdibili ci sono il rito del caffè nei locali storici frequentati da James Joyce e una passeggiata sul Molo Audace al tramonto;

e una passeggiata sul Molo Audace al tramonto; Crotone (Calabria): affacciata su uno dei tratti di mare più belli della regione, questa città è ideale per chi cerca un city break che unisca storia magnogreca e mare. Proprio qui nacque la scuola filosofica di Pitagora, mentre il Castello di Carlo V domina il centro storico con viste spettacolari sul mar Ionio ;

(Calabria): affacciata su uno dei tratti di mare più belli della regione, questa città è ideale per chi cerca un city break che unisca storia magnogreca e mare. Proprio qui nacque la scuola filosofica di Pitagora, mentre il Castello di Carlo V domina il centro storico con ; Trapani (Sicilia): è uno dei city break più sorprendenti del Sud Italia grazie al mix di mare, tradizioni e atmosfera araba. Il centro storico barocco si visita facilmente a piedi in un weekend tra chiese monumentali e palazzi storici, fino a godere di romantici tramonti sul mare. Imperdibili sono la Cattedrale di San Lorenzo, il Museo Pepoli e una passeggiata lungo le antiche mura, ma anche la suggestiva salita in funivia verso Erice e la visita alle saline al tramonto.

5 city break top in Europa

Anche in Europa il trend punta su città meno inflazionate, perfette per weekend brevi. Ci sono tante mete sorprendenti che risultano compatte e vivibili, da raggiungere facilmente dall’Italia con voli low cost o in treno, e ottime soprattutto per chi cerca esperienze autentiche lontane dall’overtourism:

Girona (Spagna): è una delle città più affascinanti della Catalogna e l’alternativa più tranquilla a Barcellona. Il centro medievale è un intreccio di vicoli acciottolati, scalinate scenografiche e case colorate affacciate sul fiume Onyar. Da non perdere la Cattedrale di Girona, il quartiere ebraico e i Bagni Arabi; iStock

Brno (Repubblica Ceca): spesso oscurata dalla più celebre Praga, è una città giovane e dinamica che conquista per l’atmosfera universitaria e i prezzi accessibili . Il suo volto moderno si intreccia con architetture storiche e capolavori funzionalisti come Villa Tugendhat , che è sito UNESCO. Da non perdere anche il Castello di Špilberk e la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo;

. Il suo volto moderno si intreccia con architetture storiche e capolavori funzionalisti come , che è sito UNESCO. Da non perdere anche il e la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo; Principato di Monaco: piccolo ma scenografico, Monaco è il city break glamour facile da raggiungere in treno o in auto, oppure come tappa da segnare se si vola fino a Nizza (a circa 30 km). In pochi chilometri racchiude yacht spettacolari, palazzi storici, giardini panoramici e quartieri eleganti da esplorare a piedi. Da non perdere il Palazzo dei Principi, il celebre Casinò di Monte Carlo e il Museo Oceanografico voluto dal principe Alberto I. Tra una passeggiata sul porto di Port Hercule al tramonto, l’aperitivo vista mare nei rooftop del quartiere Monte Carlo e il giro del circuito cittadino della Formula 1, le esperienze qui non mancano. Merita una visita anche il celebre Jardin Exotique, riaperto nel 2026 dopo 6 anni di restauro, con le sue terrazze panoramiche con viste spettacolari sulla Costa Azzurra;

Cluj-Napoca (Romania): giovane, creativa e sorprendentemente vivace, è considerata una delle mete emergenti più interessanti dell’Europa dell’Est. Il cuore della città ruota attorno a Piazza Unirii e alla Chiesa di San Michele, mentre musei, locali alternativi e festival culturali animano il centro;

Anversa (Belgio): elegante e meno caotica di Bruxelles o Amsterdam, ospita la Casa di Rubens, la spettacolare stazione centrale e il MAS Museum con vista panoramica sulla città. Altre particolarità da non perdere? Il quartiere dei fashion designer e il distretto dei diamanti.