Questi sono gli aeroporti più affidabili per le coincidenze estive: nella top 5 un hub italiano

Secondo la nuova classifica basata sul Summer Connection Risk Index 2026 di AirAdvisor, tra i 20 grandi hub mondiali spicca un italiano in top 5

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Questi sono gli aeroporti più affidabili per le coincidenze estive: nella top 5 un hub italiano
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L'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino

I viaggi estivi possono trasformarsi in vere e proprie odissee quando prevedono uno scalo nei grandi hub internazionali: basta un singolo ritardo per innescare una catena di disagi e mandare in tilt coincidenze, imbarchi e partenze. Parliamo di uno dei timori più grandi per molti passeggeri: perdere il volo verso la tanto desiderata meta delle vacanze.

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