I viaggi estivi possono trasformarsi in vere e proprie odissee quando prevedono uno scalo nei grandi hub internazionali : basta un singolo ritardo per innescare una catena di disagi e mandare in tilt coincidenze, imbarchi e partenze. Parliamo di uno dei timori più grandi per molti passeggeri: perdere il volo verso la tanto desiderata meta delle vacanze.

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In tale contesto, l'aeroporto di Roma Fiumicino spicca ancora una volta per efficienza e affidabilità. Secondo il Summer Connection Risk Index 2026 di AirAdvisor, infatti, lo scalo romano è il quinto grande hub mondiale con il minor rischio di interruzioni e disservizi durante l’estate. Il report mette però in evidenza anche un altro aspetto: molti degli aeroporti utilizzati dagli italiani per le coincidenze sui voli a lungo raggio registrano performance peggiori rispetto allo scalo laziale. E questo potrebbe tradursi in maggiori probabilità di ritardi, coincidenze perse e lunghe attese proprio nel periodo delle partenze estive.

Roma Fiumicino tra gli hub più affidabili del mondo

Secondo il Summer Connection Risk Index 2026 realizzato da AirAdvisor, l'Aeroporto di Roma Leonardo da Vinci-Fiumicino è il quinto hub internazionale con il minor rischio di disservizi durante il periodo estivo. Lo scalo romano ha ottenuto un punteggio di 8,55 su 10, entrando così nella fascia definita “Basso rischio”, quella considerata più affidabile per i passeggeri in transito.

Il risultato assume ancora più valore se si considera che l’indice ha analizzato 20 tra i più importanti hub mondiali sulla base di quattro fattori: ritardi superiori a 60 minuti, cancellazioni, durata media dei ritardi e volume complessivo di voli gestiti. Ogni criterio viene valutato su una scala fissa da 5 a 10; i punteggi ponderati producono l’indice finale, dove un valore più alto indica maggiore affidabilità. Per raggiungere questi risultati, è stata utilizzata una combinazione di dati dell'estate 2025 (70%) e del primo trimestre 2026 (30%). Questo indice non valuta soltanto la frequenza dei problemi, ma anche il loro impatto reale sui viaggiatori.

Gli hub più a rischio per l'estate

La classifica di AirAdvisor evidenzia però anche un altro aspetto importante: molti passeggeri italiani diretti verso mete intercontinentali devono transitare in aeroporti che registrano performance peggiori rispetto a Fiumicino.

Secondo il report, per esempio, tra giugno e agosto 2025 il 16,13% dei voli tra Bari e Francoforte (un volo su sei) è partito con più di un’ora di ritardo. Situazioni simili possono verificarsi anche su collegamenti strategici come quelli tra Catania e Parigi CDG.

In particolare, Francoforte Main (uno degli hub più utilizzati per le coincidenze verso Nord America e Asia) registra un punteggio di 7,95, con rischio “Moderato”, mentre Parigi CDG ha 8,00 punti e una classificazione in “Basso rischio”: si tratta dei due principali aeroporti di transito per i passeggeri italiani sui voli intercontinentali, che registrano i risultati peggiori dello scalo romano.

Non solo: Francoforte ha anche il tasso di ritardi lunghi tra i più bassi dell’indice, ma quando i ritardi si verificano registra la durata media peggiore tra tutti i 20 aeroporti analizzati, pari a 175 minuti.

Anche l'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, altro scalo molto utilizzato dagli italiani, si colloca nella fascia di rischio moderato con un punteggio di 7,90. In questo caso a incidere è soprattutto il tasso di cancellazioni registrato nei primi mesi del 2026 (+6,66% nel primo trimestre).

A peggiorare ulteriormente il quadro contribuiscono anche le tensioni nello spazio aereo internazionale. Come spiegato da Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor, le recenti deviazioni delle rotte in Medio Oriente stanno allungando i tempi di percorrenza e aumentando i costi operativi per le compagnie aeree.

La classifica completa

A guidare la nuova classifica è lo scalo Stoccolma Arlanda, che totalizza 9,30 punti: qui meno di 1 partenza su 35 ha accumulato oltre 60 minuti di ritardo la scorsa estate.

Varsavia Chopin lo segue con 9,15, mentre Madrid Barajas si aggiudica il 3° posto con 8,65 punti. Rientrano nella fascia "Basso Rischio" anche gli aeroporti di Lisbona Humberto Delgado, Roma Fiumicino e Barcellona El Prat. Anche Londra Heathrow e Parigi CDG si qualificano nella stessa categoria, entrambe davanti a Francoforte e Amsterdam.

Ecco la classifica completa di AirAdvisor dei 20 grandi hub mondiali e i relativi livelli di rischio per quest'estate: