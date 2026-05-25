Il family travel è in forte crescita nel 2026: dai dati Google Trends emergono nuove abitudini tra emozionanti road trip, itinerari su misura e viaggi pet-friendly

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Una famiglia in viaggio con l'auto in spiaggia

I dati esclusivi di Google Trends relativi agli ultimi 90 giorni raccontano un’estate 2026 in cui il family travel si conferma uno dei fenomeni più forti del turismo italiano ed europeo.

SiViaggia ha avuto accesso esclusivo alle ricerche che mostrano un cambiamento evidente: le famiglie non cercano più solo destinazioni, ma esperienze costruite su misura, tra itinerari brevi, flessibilità e possibilità di includere tutti i membri della famiglia, animali domestici compresi.

I numeri del family travel 2026

Il dato principale delle statistiche sui travel trends 2026 in questo ambito è la crescita del +110% delle ricerche legate ai viaggi in famiglia nell’ultimo anno, segno di un turismo sempre più organizzato e consapevole. Le famiglie pianificano di più, confrontano di più e costruiscono itinerari su misura. L’attenzione è sempre comunque a ottimizzare il budget. Inoltre, molti ormai pensano al viaggio come la prossima meta dove festeggiare il proprio compleanno, specialmente in famiglia.

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Tra i trend più forti emergono i road trip (+150%), con un ritorno del viaggio lento in auto e camper. Le ricerche su itinerari in van e viaggi multi-tappa aumentano costantemente, insieme a query pratiche su come organizzare itinerari e calcolare costi.

In parallelo cresce il turismo pet-friendly (+170% negli ultimi 90 giorni), con un picco del +580% per le compagnie aeree che accettano cani: il viaggio diventa sempre più inclusivo e “allargato”. Infine, i city break segnano un +50% di interesse, con una forte domanda di itinerari brevi da 2-3 giorni, soprattutto in città compatte e facilmente esplorabili.

Le migliori mete per i family travel in Italia ed Europa

Guardando oltre alle classiche mete di viaggio, ecco alcune destinazioni che meglio interpretano il family travel 2026: città vivibili, compatte e adatte a un turismo lento, perfette per weekend lunghi o pause estive.

5 family travel top in Italia

Lucca (Toscana) : una delle città più family-friendly d’Italia, completamente percorribile a piedi o in bici sulle sue mura rinascimentali. Il centro storico è compatto, sicuro e ricco di piazze vivibili, perfette anche per i più piccoli. Ideale per chi cerca un ritmo lento e una città senza traffico;

: una delle città più family-friendly d’Italia, completamente percorribile a piedi o in bici sulle sue mura rinascimentali. Il centro storico è compatto, sicuro e ricco di piazze vivibili, perfette anche per i più piccoli. Ideale per chi cerca un ritmo lento e una città senza traffico; Matera (Basilicata): un’esperienza più che una semplice destinazione. I Sassi offrono un percorso unico tra storia e paesaggio, con itinerari pedonali che affascinano anche i bambini. Le attività culturali e gli spazi museali la rendono perfetta per un viaggio immersivo;

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Ravenna (Emilia-Romagna) : città d’arte a misura di famiglia, famosa per i mosaici bizantini ma anche per la vicinanza al mare. Perfetta per alternare visite culturali a momenti di relax, con ritmi molto accessibili e spazi ampi;

: città d’arte a misura di famiglia, famosa per i mosaici bizantini ma anche per la vicinanza al mare. Perfetta per alternare visite culturali a momenti di relax, con ritmi molto accessibili e spazi ampi; Verona (Veneto) : compatta, elegante e facile da visitare, Verona è ideale per un weekend in famiglia. Dall’Arena alle piazze storiche, tutto è raggiungibile a piedi, con percorsi culturali ma anche aree verdi lungo l’Adige;

: compatta, elegante e facile da visitare, Verona è ideale per un weekend in famiglia. Dall’Arena alle piazze storiche, tutto è raggiungibile a piedi, con percorsi culturali ma anche aree verdi lungo l’Adige; Siracusa (Sicilia): Ortigia è un piccolo gioiello sul mare, dove storia e atmosfera mediterranea si fondono. Perfetta per famiglie che cercano cultura, mare e passeggiate serali tra piazze e vicoli luminosi.

5 family travel top in Europa

Lubiana (Slovenia): una delle capitali più vivibili d’Europa, attraversata dal fiume Ljubljanica e ricca di aree pedonali. Sicura, verde e compatta, è perfetta per famiglie con bambini grazie a musei interattivi e spazi aperti;

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