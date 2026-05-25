I dati esclusivi di Google Trends relativi agli ultimi 90 giorni raccontano un’estate 2026 in cui il family travel si conferma uno dei fenomeni più forti del turismo italiano ed europeo.
SiViaggia ha avuto accesso esclusivo alle ricerche che mostrano un cambiamento evidente: le famiglie non cercano più solo destinazioni, ma esperienze costruite su misura, tra itinerari brevi, flessibilità e possibilità di includere tutti i membri della famiglia, animali domestici compresi.
Indice
I numeri del family travel 2026
Il dato principale delle statistiche sui travel trends 2026 in questo ambito è la crescita del +110% delle ricerche legate ai viaggi in famiglia nell’ultimo anno, segno di un turismo sempre più organizzato e consapevole. Le famiglie pianificano di più, confrontano di più e costruiscono itinerari su misura. L’attenzione è sempre comunque a ottimizzare il budget. Inoltre, molti ormai pensano al viaggio come la prossima meta dove festeggiare il proprio compleanno, specialmente in famiglia.
Tra i trend più forti emergono i road trip (+150%), con un ritorno del viaggio lento in auto e camper. Le ricerche su itinerari in van e viaggi multi-tappa aumentano costantemente, insieme a query pratiche su come organizzare itinerari e calcolare costi.
In parallelo cresce il turismo pet-friendly (+170% negli ultimi 90 giorni), con un picco del +580% per le compagnie aeree che accettano cani: il viaggio diventa sempre più inclusivo e “allargato”. Infine, i city break segnano un +50% di interesse, con una forte domanda di itinerari brevi da 2-3 giorni, soprattutto in città compatte e facilmente esplorabili.
Le migliori mete per i family travel in Italia ed Europa
Guardando oltre alle classiche mete di viaggio, ecco alcune destinazioni che meglio interpretano il family travel 2026: città vivibili, compatte e adatte a un turismo lento, perfette per weekend lunghi o pause estive.
5 family travel top in Italia
- Lucca (Toscana): una delle città più family-friendly d’Italia, completamente percorribile a piedi o in bici sulle sue mura rinascimentali. Il centro storico è compatto, sicuro e ricco di piazze vivibili, perfette anche per i più piccoli. Ideale per chi cerca un ritmo lento e una città senza traffico;
- Matera (Basilicata): un’esperienza più che una semplice destinazione. I Sassi offrono un percorso unico tra storia e paesaggio, con itinerari pedonali che affascinano anche i bambini. Le attività culturali e gli spazi museali la rendono perfetta per un viaggio immersivo;
- Ravenna (Emilia-Romagna): città d’arte a misura di famiglia, famosa per i mosaici bizantini ma anche per la vicinanza al mare. Perfetta per alternare visite culturali a momenti di relax, con ritmi molto accessibili e spazi ampi;
- Verona (Veneto): compatta, elegante e facile da visitare, Verona è ideale per un weekend in famiglia. Dall’Arena alle piazze storiche, tutto è raggiungibile a piedi, con percorsi culturali ma anche aree verdi lungo l’Adige;
- Siracusa (Sicilia): Ortigia è un piccolo gioiello sul mare, dove storia e atmosfera mediterranea si fondono. Perfetta per famiglie che cercano cultura, mare e passeggiate serali tra piazze e vicoli luminosi.
5 family travel top in Europa
- Lubiana (Slovenia): una delle capitali più vivibili d’Europa, attraversata dal fiume Ljubljanica e ricca di aree pedonali. Sicura, verde e compatta, è perfetta per famiglie con bambini grazie a musei interattivi e spazi aperti;
- Valencia (Spagna): una città che unisce mare, parchi e architettura futuristica. La Città delle Arti e delle Scienze è uno dei poli più interessanti per i più piccoli, mentre il centro storico è facilmente esplorabile;
- Porto (Portogallo): compatta e panoramica, Porto è perfetta per un viaggio in famiglia tra ponti, viste sull’oceano e quartieri colorati. Il ritmo è lento e le distanze brevi, ideale per un city break rilassato;
- Edimburgo (Scozia): una città che sembra uscita da un racconto, con il castello che domina il centro storico. Musei gratuiti e spazi verdi la rendono perfetta per famiglie curiose e viaggi culturali;
- Copenaghen (Danimarca): una delle capitali più family-friendly d’Europa, con piste ciclabili ovunque, parchi giochi e musei interattivi. È una città pensata davvero per muoversi con bambini in totale sicurezza.