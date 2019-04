Visitare il Palazzo Palladini nel quartiere di Posillipo a Napoli

editato in: da

Tra le fiction più amate della televisione italiana, “Un posto al sole” occupa senza dubbbio una tra le prime posizioni. Teatro delle vicende dei suoi protagonisti è Palazzo Palladini. Che si trova a Posillipo e che, nella realtà, è Villa Volpicelli.

Se le primissime stagioni di “Un posto al sole” sono state girate a Villa Rocca Matilde – una villa monumentale di Napoli, in riva al mare e alle pendici della collina di Posillipo -, il set si è poi spostato a Villa Volpicelli. È qui, che sono stati ricreati i sette appartamenti che fanno da teatro alle principali vicende dei protagonisti.

Sita in via Ferdinando Russo 4, Villa Volpicelli è una struttura monumentale che domina il quartiere napoletano di Posillipo. È una tra le più belle della zona, senza dubbio, con quell’aspetto a mo’ di castello che le è valso il soprannome di “fortino” (o di “fortezza”). Acquistata da Raffaele Volpicelli nel 1884, è circondata da un ampio giardino che, nascosto dall’alta cinta, giunge sino al mare e sfiora le proprietà di Villa Rosebery.

È dal 1999 che i suoi esterni rappresentano Palazzo Palladini, il condominio in cui la soap opera “Un posto al sole” è ambientata. La sua architettura è particolare: risale al Seicento, e si caratterizza per la sua forma turrita e merlata (fu costruita infatti su ruderi d’epoca romana, e su torri d’avvistamento del periodo aragonese), per il panorama sul mare che regala, per i suoi giardini pensili. Perché sono proprio i giardini, a conquistare più di tutto: il parco, a strapiombo sul mare, è terrazzato su cinque livelli e vanta giardini all’inglese, vegetazione tipica della macchia mediterranea e piante di grande pregio.

Attualmente abitata dai successori di Raffele Volpicelli, a Villa Volpicelli si possono organizzare private dinner. Per raggiungerla, il modo migliore è prendere l’auto oppure il bus 140 fino a via Posillipo, e da qui proseguire a piedi (si arriva a destinazione in 10/15 minuti).

Sebbene sia una dimora privata, e non la si possa dunque visitare quando si vuole, ci sono occasioni speciali in cui è possibile farlo, dalle visite sul set di “Un posto al sole” alle feste che di tanto in tanto vengono organizzate. Ma è talmente bella, questa villa, che anche vista da fuori sa rapire il cuore.