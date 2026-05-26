Queste sono le città più economiche (e le più costose) in Europa per un city break

Voli esclusi, sono alloggio e cibo a fare la differenza: scoprite la classifica delle mete più convenienti e di quelle più care per il prossimo weekend

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Queste sono le città più economiche (e le più costose) in Europa per un city break
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Sarajevo è la città più economica per un weekend in Europa

Chi viaggia lo sa bene: durante la pianificazione di un weekend in Europa non bisogna mai focalizzarsi solo sul prezzo del volo perché il budget, una volta arrivati in certe destinazioni, può lievitare molto velocemente.

Per aiutare i viaggiatori a orientarsi e a scegliere le mete giuste in base al proprio budget, l’annuale City Costs Barometer creato da Post Office Travel Money ha messo a confronto il costo di 12 tipiche spese turistiche per due persone in 50 mete europee, delineando la mappa della convenienza per il 2026.

Se l’Europa dell’Est occupa ben otto delle prime dieci posizioni della classifica, sul fronte opposto il Nord Europa e le grandi capitali storiche richiedono una pianificazione decisamente più attenta per non svuotare il portafoglio.

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