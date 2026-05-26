Se l’Europa dell’Est occupa ben otto delle prime dieci posizioni della classifica, sul fronte opposto il Nord Europa e le grandi capitali storiche richiedono una pianificazione decisamente più attenta per non svuotare il portafoglio.

Per aiutare i viaggiatori a orientarsi e a scegliere le mete giuste in base al proprio budget, l’annuale City Costs Barometer creato da Post Office Travel Money ha messo a confronto il costo di 12 tipiche spese turistiche per due persone in 50 mete europee, delineando la mappa della convenienza per il 2026.

Chi viaggia lo sa bene: durante la pianificazione di un weekend in Europa non bisogna mai focalizzarsi solo sul prezzo del volo perché il budget, una volta arrivati in certe destinazioni, può lievitare molto velocemente.

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Le città più economiche in Europa per un city break

In cima alla classifica delle città più convenienti troviamo Sarajevo. La capitale della Bosnia ed Erzegovina offre un pacchetto weekend stimato in appena 288 euro per due persone, forte di trasporti pubblici economici, alloggi e attrazioni culturali accessibili.

Subito dietro troviamo Bucarest (299 euro), una metropoli che unisce ampi viali alberati e parchi a una vivace vita notturna, mantenendo prezzi bassi su cibo e hotel. Il terzo gradino del podio spetta a Tirana (305 euro), in un'Albania sempre più amata e collegata, che nel barometro conquista il primato assoluto per i prezzi più bassi delle sistemazioni alberghiere.

Chiudono la top 5 Belgrado (307 euro) e la sorprendente Trenčín (316 euro) in Slovacchia. Quest'ultima è una meta alternativa e rilassante, che si aggiudica persino il primo posto assoluto per il miglior rapporto qualità-prezzo su una cena per due persone.

Questa la top 10 completa:

Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina Bucarest, Romania Tirana, Albania Belgrado, Serbia Trenčín, Slovacchia Riga, Lettonia Lille, Francia Vilnius, Lituania Strasburgo, Francia Podgorica, Montenegro

Le città più costose in Europa per un city break

All'estremo opposto della scala dei prezzi si posizionano città in cui i costi degli alloggi e della ristorazione tendono a salire vertiginosamente, trasformando il city break in un investimento considerevole.

La città più costosa d'Europa per un city break è Oslo. Nella capitale norvegese, il costo per due persone schizza a ben 851 euro. Non va molto meglio nella vicina Copenaghen, seconda in classifica con 778 euro. Il Regno Unito inserisce sul podio Edimburgo (775 euro), seguita a ruota dalla svizzera Ginevra (747 euro) e dalla popolarissima Barcellona (744 euro).

Anche l'Irlanda si rivela un'area ad alto budget, posizionando nella parte alta della classifica sia Dublino (709 euro) che Cork (698 euro), inframmezzate dall'intramontabile Amsterdam (706 euro). Chiudono la top 10 delle mete più onerose, a pari merito con 673 euro, Venezia e Madrid.

In queste località, i fattori che fanno la differenza reale sono la scelta dell'hotel e le spese quotidiane per i pasti.

Questa la top 10 completa: