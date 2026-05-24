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Ishikawa Prefecture/PR Times L'aeroporto di Noto a tema Pokémon

Sembra una di quelle fake news assurde che si trovano girando su internet, e invece è tutto vero: questa estate in Giappone aprirà il primo aeroporto al mondo interamente dedicato ai Pokémon! E no, non stiamo parlando di qualche decorazione qua e là, ma di una vera e propria esperienza immersiva che lascerà senza parole grandi e piccini.

Dai videogiochi degli Anni ’90 a icona globale

Chi è nato dagli Anni ’90 in poi difficilmente non conosce i Pokémon. Il primo videogioco uscì nel 1996, ma quasi trent’anni dopo Pikachu e i suoi compagni continuano a essere un fenomeno globale in grado di unire generazioni diverse. In Giappone poi, i Pokémon non sono un semplice brand, ma un tassello importante della cultura pop nazionale.

Infatti, vi avevamo già parlato degli aerei a tema Pokémon realizzati da All Nippon Airways e The Pokémon Company, ma un intero aeroporto dedicato ai mostriciattoli tascabili sicuramente non ce lo aspettavamo!

Dove nascerà il “Pokémon Airport”

L’aeroporto in questione è il Noto Satoyama Airport, situato nella prefettura giapponese di Ishikawa. La zona fu duramente colpita dal terremoto di magnitudo 7.6 che colpì la penisola di Noto nel 2024, causando enormi danni alle infrastrutture e all’economia locale. L’iniziativa nasce infatti dalla collaborazione tra la prefettura di Ishikawa e la Pokémon With You Foundation, organizzazione no-profit fondata nel 2011 da The Pokémon Company dopo il tragico terremoto e tsunami del Tōhoku. Inizialmente creata per sostenere i bambini colpiti dal disastro, nel tempo la fondazione è diventata un punto di riferimento per iniziative benefiche e progetti di ricostruzione in tutto il Giappone.

L’obiettivo dell’aeroporto a tema Pokémon è quindi anche quello di rilanciare il turismo e contribuire alla ripresa economica della regione, riportando visitatori e attenzione in una delle aree più colpite dal sisma.

Gadget, illustrazioni esclusive e tanto altro ancora



L’intero aeroporto verrà trasformato in un’esperienza immersiva pensata per i fan del franchise più famoso del pianeta. Tutti i 111 Pokémon di tipo Volante saranno disseminati all’interno del terminal: compariranno sulle pareti, nelle aree d’imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell’aeroporto, creando una sorta di caccia al tesoro interattiva per i visitatori.

Il simbolo principale dello scalo sarà un gigantesco Pikachu gonfiabile sospeso nell’atrio del secondo piano con un aeroplano sopra la testa. Anche la terrazza panoramica verrà trasformata in un paesaggio satoyama in miniatura, cioè uno scenario rurale tradizionale giapponese, popolato da decine di Pikachu nascosti tra le installazioni.

Non mancheranno poi gadget esclusivi e merchandising in edizione limitata: magliette, portachiavi, souvenir e illustrazioni create appositamente per l’aeroporto, raccolte nella serie “Sky of Hope”, che raffigura i Pokémon tra nuvole arcobaleno. Le immagini compariranno anche sugli autobus turistici che collegheranno l’aeroporto alle attrazioni della regione. E non è tutto: il terminal lancerà persino una mini serie animata originale visibile da smartphone. Uno degli episodi racconterà la storia di Bagon, il Pokémon che sogna di imparare a volare.