Estate 2020, tutte le nuove rotte easyJet

editato in: da

L’inverno è ormai alle porte e il freddo non si è certo fatto attendere: mentre tutti si preparano alle vacanze natalizie – e i più fortunati sono già partiti – c’è chi pensa all’estate. Come ad esempio easyJet, la famosa compagnia aerea low cost, che ha da poco annunciato le sue nuove rotte per la prossima stagione: pronti a scoprire tutte le grandi sorprese che vi attendono?

Solo poco tempo fa il vettore ha aperto le prenotazioni per l’estate 2020, e ora è pronto a rivelare quali sono le nuove mete raggiungibili con i suoi aerei. Le prime due novità riguardano i Balcani: a partire dal 22 giugno 2020 sarà infatti possibile partire dall’aeroporto di Milano Malpensa per raggiungere Tivat, in Montenegro, e Preveza, in Grecia. Se quest’ultima è una destinazione decisamente molto apprezzata dai turisti, che ogni anno viene letteralmente presa d’assalto sin dai primi giorni di maggio, il Montenegro è senza dubbio una delle mete emergenti.

Il Paese, affacciato sul mare Adriatico, offre una gran varietà di paesaggi adatti ad ogni tipo di viaggiatori. Chi ama la montagna potrà sicuramente apprezzare il panorama affascinante e suggestivo delle Alpi Dinariche, che svettano al confine con il Kosovo e l’Albania. Mentre le sue Bocche di Cattaro sono pittoresche insenature che somigliano davvero molto ai fiordi del nord Europa, e che donano un’atmosfera magica alla costa adriatica montenegrina. Proprio qui sorge Tivat, piccola cittadina che tra qualche mese sarà facilmente raggiungibile da Milano.

Finora il paese non è mai stato considerato prevalentemente turistico, a causa dello spiccato investimento commerciale degli ultimi anni che l’ha reso un polo industriale. Ma la presenza del vicino aeroporto sta rendendo sempre più facile arrivare a Tivat e da qui partire alla scoperta del territorio del Montenegro. Senza dubbio, questa è l’occasione perfetta per organizzare un weekend diverso dal solito.

Preveza, al contrario, è una famosa stazione balneare situata all’imboccatura del Golfo di Ambracia, nel nord-ovest della Grecia. Qui potrete trovare delle bellissime spiagge dove godere di un po’ di relax, ma anche uno splendido centro storico tutto da ammirare, facendo una lunga passeggiata tra le sue viuzze. Naturalmente, la città può essere il punto di partenza per un più ampio tour della Grecia, sia per quanto riguarda le principali località di villeggiatura balneare che le affascinanti città ricche di arte e di storia.

Le altre due novità della stagione estiva 2020 sono invece i nuovi collegamenti dalla Sardegna. In particolare, a partire dal 22 giugno 2020 sarà possibile raggiungere Bordeaux dall’aeroporto di Olbia, mentre dallo scalo di Cagliari partiranno nuovi voli diretti verso la bellissima Tolosa.