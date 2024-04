Nuove rotte aeree low cost in arrivo per l’estate 2024

Fonte: 123RF Le nuove rotte dell'estate 2024 per Vueling

Vueling ha appena annunciato il proprio operativo per l’estate 2024. La compagnia aerea low cost opererà 248 rotte verso oltre cento destinazioni in 29 Paesi, alcune delle quali sono delle novità assolute mentre altre dei revival. Ma andiamo per ordine. Il nuovo volo che decollerà sarà quello tra l’aeroporto di Comiso, in Sicilia, verso Barcellona, mentre torna quello dallo scalo di Milano Linate con destinazione sempre la città catalana che parte due volte alla settimana.

Barcellona caput mundi

Chissà perché tutti vogliono tornare sempre a Barcellona. Cosa faccia questa città a chi la visita non è mai stato chiaro, fatto sta che quando si pensa a un viaggio dell’ultimo minuto, a un weekend in una meta vicina in qualunque stagione dell’anno è questa la prima città a cui si pensa. I suoi quartieri storici non bastano mai. Da Plaza de Catalunya si entra direttamente nel Barrio Gotico, il centro storico della città, fatto di vie strettissime e di palazzi antichi. E poi, Plaza Real, con tutti i suoi tapas bar. C’è anche la Cattedrale ma ormai l’hanno visitata già tutti almeno una volta. Per non parlare poi di La Ribera, dove buttare l’occhio tra i negozi di artigianato ricchi di oggetti curiosi.

E poi, passeggiare sui vialoni di Barcellona è sempre bello, baciati dal sole e col vento che soffia forte tra i capelli, buttando l’occhio qua e là sugli edifici così unici e originali progettati da quel genio di Antoni Gaudí: Casa Battló – dove hanno appena scoperto dei nuovi decori rimasti nascosti finora – e Casa Milà, detta la Pedrera. Sempre bello è lo skyline della città visto dal celebre Parc Güell, sulle alture dietro alla città, luogo ideale dove rilassarsi all’aria aperta. Altrettanto bella è la vista sulla città che spazia fino al mare dal Tibidabo, detto anche “la montagna magica”, e da Montjuic, sul quale si trova il castello e numerosi musei, tra cui la Fondazione Mirò, entrambi raggiungibili con le funicolari panoramiche.

Ma Barcellona è famosa soprattutto per la sua vita notturna, ed è il motivo per cui amano tornarci appena possibile. Qui tutti si danno appuntamento a Barceloneta, cuore della movida, che offre tantissimi locali pieni zeppi di giovani fino a notte inoltrata.

Dove dove Vueling da e verso l’Italia

A distanza di vent’anni esatti dal suo primo volo dall’Italia, Vueling ha all’attivo voli su 15 aeroporti italiani, Roma Fiumicino, Firenze, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Comiso, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino, Venezia e opera con un totale di 39 rotte verso 15 destinazioni europee (Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Malaga, Alicante, Ibiza, Palma di Maiorca, Londra, Amsterdam, Parigi, Dubrovnik, Spalato, Mykonos e Santorini) in 6 paesi (Spagna, Inghilterra, Paesi Bassi, Francia, Croazia e Grecia). A livello domestico, invece, Vueling collega l’aeroporto di Firenze con quelli di Catania e di Palermo.