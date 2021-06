Sembra una casa costruita in mattoncini LEGO. E invece è un hotel

editato in: da

Quella che vedete in foto non è la ricostruzione di un edificio di design fatta con i mattoncini LEGO, ma un vero e proprio hotel situato in una città dell’Olanda settentrionale. Ci troviamo a Zaandam, al cospetto dell’Inntel Hotel, una delle strutture ricettive più originali e bizzarre di tutto il mondo.

Sin dalla sua costruzione, l’hotel di Zaandam ha destato stupore e curiosità nei cittadini e nei viaggiatori di tutto il mondo. Nonostante, infatti, l’Inntel sia una catena di hotel piuttosto celebre nei Paesi Bassi, mai fino a questo momento era stato costruito un albergo dalla forma curiosa e stravagante.

Tante casette dalla forma e dal colore diverso sono sovrapposte tra loro. Le tonalità di verde non sono scelte a caso, si tratta infatti di cromie tipiche dell’Olanda, quella blu, invece, è un omaggio a Claude Monet che nel 1987 dipinse Zaandam nella sua opera La casa blu.

Il gioco di incastri che caratterizza in maniera univoca questa struttura, ricorda molto un edificio costruito con i Lego e per questo con il tempo l’hotel è diventato una vera e propria celebrità. Più che una struttura ricettiva, infatti, l’edificio è oggi considerato un’opera d’arte di design architettonico. Chi non ci soggiorna, giunge comunque fino a Zaandam, a pochi chilometri da Amsterdam, per fotografare questo complesso.

Eppure soggiornare al suo interno deve essere davvero una gradita esperienza. L’hotel, infatti è dotato di tutti comfort per una vacanza all’insegna del lusso e del relax. Con un’altezza di circa 40 metri, l’hotel situato vicino la stazione ferroviaria di Zaandam, si sviluppa su 11 piani e comprende 160 camere, un bar ristorante, una piscina e un centro benessere.

Ma chi ha avuto l’idea di creare un edificio così buffo e stupefacente ma perfettamente inserito nel suo ambiente circostante? A realizzarlo sono stati gli architetti dello studio WAM con l’obiettivo di progettare un palazzo che richiamasse per forme, dettagli e colori i tratti caratteristici della città. E a guardare il risultato d’insieme possiamo dire che la missione è stata compiuta.

L’Inntel Hotel di Zaandam è sicuramente un edificio appariscente e fantasioso, ma sa raccogliere perfettamente in sé non solo la modernità e l’innovazione, ma anche la tradizione olandese. Per questo ci piace così tanto.