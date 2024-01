Stanno per decollare nuovi voli low cost dall’Italia

Fonte: 123rf Le offerte di Ryanair e easyJet

Sia Ryanair sia easyJet hanno appena annunciato le loro nuove rotte aeree che porteranno verso nuove destinazioni.

Entrambe le compagnie low cost hanno rivelato i loro piani tanto attesi.

Le nuove rotte di Ryanair

Ryanair decollerà con nuovi voli da Roma Fiumicino e Ciampino per Dubrovnik (Croazia), (Polonia), Göteborg (Svezia), Lisbona (Portogallo), Malta, Parigi (Francia) e Riga (Lettonia). Sono sette le nuove rotte appena annunciate.

Ma non è tutto. Saranno dieci i nuovi voli per l’estate 2024 in partenza dall’aeroporto Milano Malpensa e da quello di Bergamo Orio al Serio. Da Malpensa partiranno voli diretti ad Atene (Grecia), Budapest (Ungheria), Parigi, Marrakech (Marocco) e Tallin (Estonia), mentre da Bergamo ci saranno nuove rotte per Béni Mellal (Marocco), Castellón (Spagna), Dubrovnik, Sarajevo (Bosnia Erzegovina) e Skiathos (Grecia).

Ma la grande novità sta nelle due nuove basi che Ryanair aprirà, quella di Reggio Calabria e quella di Trieste, che vanno ad aggiungersi alle altre 17 già in Italia dove la compagnia low cost opera da tempo. Dei nuovi voli però non si sa ancora nulla, ma a breve saranno annunciati anche quelli.

Intanto, come sempre accade in occasione dei grandi annunci, anche questa volta Ryanair ha lanciato in contemporanea una promozione con biglietti aerei a partire da 19,99 euro da prenotare entro le prossime ore.

Le nuove rotte easyJet

Saranno quattro i nuovi collegamenti internazionali operativi a partire dalla prossima stagione estiva per easyJet. Tra le novità annunciate dalla compagnia, fa il suo ingresso nel network l’aeroporto di Sitia, a Creta, che dal 24 e 29 giugno potrà essere raggiunto con voli diretti sia da Napoli (due volte alla settimana) sia da Milano Malpensa (un volo settimanale).

Un’altra novità è in arrivo per i passeggeri lombardi: il prossimo 31 marzo, infatti, easyJet inaugurerà i collegamenti tra l’aeroporto di Malpensa e quello di Gran Canaria. Per raggiungere questa destinazione – già collegata anche con l’aeroporto internazionale di Napoli dallo scorso anno – la low cost opererà un volo settimanale ogni domenica.

Ma non finisce qui. Dal 4 maggio, infatti, partirà un nuovo collegamento dall’aeroporto di Bari verso Ginevra, in Svizzera, operativo tre volte a settimana.

E anche easyJet associa all’annuncio delle nuove rotte un’offerta. Fino alla mezzanotte del 5 febbraio sono disponibili 300.000 posti a bordo dei voli da e per l’Italia a prezzi scontati del 20% per volare tra il 22 gennaio e il 30 novembre.