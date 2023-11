Vivere la montagna nel magico Rifugio Val Formica Luxury Resort

Il Rifugio Val Formica Luxury Resort, a quota 1653 metri, incastonato tra le incantevoli montagne dell’Altopiano di Asiago in località Cima Larici, al confine tra Veneto e Trentino, rappresenta un luogo dove il lusso si fonde con la bellezza naturale, restituendo il fascino della montagna in ogni stagione.

In autunno, tra i colori della vegetazione spicca il dorato dei larici creando uno spettacolo visivo mozzafiato. È il momento perfetto per lunghe passeggiate tra i boschi, per raccogliere i rinomati porcini e godersi il paesaggio nella suggestiva atmosfera che avvolge le montagne silenziose.

L’inverno porta con sé un’atmosfera magica. La montagna si copre di un manto di neve scintillante, creando uno scenario da fiaba. È la stagione per gli amanti degli sport invernali: sci, snowboard, passeggiate con le racchette da neve, discese sullo slittino, il tutto in un ambiente aperto e soleggiato.

In primavera, la montagna piano piano si risveglia dal suo sonno invernale. La neve si scioglie e i prati tornano a vestirsi di verde punteggiato dai colori dei timidi fiorellini spontanei: colchici, genziane, primule, fino ad arrivare, alle porte dell’estate, allo spettacolo cromatico unico dei rododendri. Si risvegliano le marmotte con il loro tipico fischio, gli uccellini fanno sentire il loro canto gioioso, e l’aria è pervasa da un profumo di freschezza. È il momento di tornare a indossare gli scarponi ed esplorare la montagna percorrendo i suoi innumerevoli sentieri, o noleggiare una e-bike direttamente sul posto.

L’estate, con le sue lunghe giornate, promette avventure e momenti di relax indimenticabili. La fresca e profumata aria di montagna accarezza i sensi al risveglio. Le giornate limpide e soleggiate invitano ad esplorare sentieri panoramici e a praticare sport all’aria aperta come trekking e mountain biking, accompagnati dallo scampanellio delle placide mucche al pascolo che nella stagione dell’alpeggio abitano i pascoli della Val Formica. La malghe, che quassù sono numerose, tornano a riempirsi verso la fine di giugno, e fino a fine settembre raccontano la tradizione di una produzione straordinaria come il rinomato formaggio Asiago.

Al termine di una giornata all’aperto sarà un piacere alloggiare al Rifugio Val Formica Luxury Resort e farvi avvolgere a seconda della stagione, dal calore di un camino scoppiettante assaporando i piatti tipici stagionali e le raffinate specialità del ristorante. O godere del sole estivo gustando un delizioso aperitivo. In questo paradiso di montagna, il relax è garantito. Lontano dalla frenesia della vita quotidiana, puoi riconnetterti con te stesso e con la natura circostante.

Sentirsi bene in ogni momento della giornata

Immerso in una splendida cornice paesaggistica, il Rifugio Val Formica Luxury Resort propone un’esperienza di soggiorno davvero unica. Alloggi esclusivi, composti da camere e lussuose suite arredate con gusto raffinato, con vista panoramica sulla natura circostante. Qui potrete coccolarvi alloggiando in ampie suite che richiamano le cime da cui prendono il nome, dotate di letti king-size e di ogni comfort che si possa desiderare, il tutto concepito per rendere il vostro soggiorno indimenticabile.

.

Relax e benessere in stile alpino

Il paradiso montano non è solo tutt’attorno: il Rifugio Val Formica Luxury Resort, mette a disposizione dei suoi ospiti un’elegante e riservata area benessere con sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali. Un’ideale simbiosi tra benessere alpino e classico, un’oasi di relax che vi farà dimenticare lo stress quotidiano e vi permetterà di ritrovare l’armonia con voi stessi. Disponibili anche due suite con un’area wellness privata con ampia vasca idromassaggio biposto, cromoterapia, diffusione sonora, sauna a infrarossi e una romantica doppia poltrona relax.

Un’appagante esperienza enogastronomica

Il Rifugio Val Formica Luxury Resort è rinomato anche per la sua cucina. Il ristorante offre squisite pietanze preparate con ingredienti freschi e locali che celebrano la ricca tradizione culinaria del posto. Raffinati piaceri gastronomici, piatti profumati e guarniti ad arte, studiati con amore per deliziare il palato e rallegrare la vista. Potrete gustare piatti tradizionali o ricercati, accompagnati da una selezione dei migliori vini italiani, il tutto in un’atmosfera romantica e calorosa. Il menù curato dallo chef Inaki Scodeller cambia stagionalmente per offrire sempre nuove esperienze culinarie, con grande attenzione verso le esigenze degli ospiti.

Attività per tutti i gusti

Nel caso in cui vogliate esplorare la bellezza circostante, il Rifugio Val Formica Luxury Resort offre una vasta gamma di attività per gli ospiti. Potrete fare escursioni circondati dallo splendido sipario naturale di Cima Portule, Cima Larici, Porta Manazzo e Cima Mandriolo, nel territorio tanto amato dallo scrittore Mario Rigoni Stern. Qui anche il cielo notturno regala grandi emozioni: nelle notti in cui è minore la luce della luna, basta volgere lo sguardo al cielo per ammirare stelle, pianeti scintillanti, costellazioni; a un quarto d’ora a piedi dal rifugio c’è anche una postazione dedicata all’osservazione del cielo. Quando invece la luna è piena, è il momento di approfittare della sua magica luce per emozionanti escursioni serali, che d’inverno si riflette sulla neve in un ambiente che diventa spettacolare. Parlando di stagione invernale, gli appassionati dello sci avranno tutto a portata di mano. D’inverno, infatti, proprio a ridosso del Rifugio è disponibile la Ski Area Val Formica, con quattro piste blu e rapidi impianti per divertirsi con semplicità.

Il Rifugio Val Formica Luxury Resort è il luogo perfetto per una fuga che vi permetta di staccare la spina e di vivere momenti indimenticabili a contatto con la natura. Qui, il lusso, il relax, il benessere e il buon cibo si fondono in un’esperienza straordinaria che vi lascerà desiderare di tornare ancora, e ancora. Non c’è posto migliore per riconnettersi, rilassarsi e creare ricordi preziosi.