La Scala dei Turchi è stata inserita tra i 100 geositi più importanti al mondo

Una ripida falesia dal candore immacolato, che si getta nelle acque cristalline del mar Mediterraneo e si staglia in tutta la sua bellezza con forme arrotondate, scolpite dal vento: è la Scala dei Turchi, splendida attrazione siciliana conosciuta anche per le sue apparizioni in film, serie tv e video musicali. Ora, grazie al suo preziosissimo valore geologico, viene inserita tra i 100 geositi più importanti al mondo. E si prepara ad una nuova candidatura per l’UNESCO.

Grandi novità per la Scala dei Turchi

Che cos’è un geosito? Si tratta di un luogo che, per le sue specifiche caratteristiche geologiche, testimonia i processi che hanno portato alla formazione del nostro pianeta. Insomma, è come fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, alla scoperta di un prezioso patrimonio geomorfologico. L’UNESCO, con il suo programma GEO Heritage, ha già riconosciuto 100 geositi in tutto il mondo, considerati i più importanti proprio per la storia che ci raccontano – e per la necessità di essere preservati. L’ultima new entry è italiana, e va ad aggiungersi all’unico altro sito geologico finora riconosciuto nel nostro Paese: si tratta della Scala dei Turchi di Realmonte.

“Le caratteristiche uniche di Scala dei Turchi hanno consentito a Caruso [Antonio, responsabile scientifico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche di Unipa, ndr] unitamente al Comune, che studia quest’area da oltre 30 anni, di avanzare la candidatura per far parte dei 100 siti geologici più importanti della Terra, un concorso che ricade nel GEO Heritage dell’UNESCO e che apre la strada per il suo riconoscimento internazionale. La candidatura è stata presentata nel luglio scorso e Caruso ha ricevuto la risposta che è stata accettata” – si legge in una nota.

“L’Italia ha presentato varie candidature, ma ne sono state accettate solo due, una nelle Dolomiti e l’altra appunto la Scala dei Turchi” – ha commentato Caruso. Ciò spiana la strada ad un altro importante riconoscimento, quello come Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Anche in questo caso, la candidatura è già stata inviata e si aspetta la decorrenza dei termini per rinnovarla, forte della nuova importanza ottenuta ora dalla Scala dei Turchi. Per il momento, i visitatori potranno approfondire l’argomento in loco grazie ai due pannelli esplicativi che, posizionati nel sito, descrivono i processi geologici della falesia.

La Scala dei Turchi, splendore siciliano

La Scala dei Turchi si trova nel territorio di Realmonte, in provincia di Agrigento: affacciata sul mar Mediterraneo, è diventata una vera e propria attrazione turistica. Si tratta di una falesia di marna bianca, costituita non da spigoli aspri, bensì da morbide onde modellate dal vento. Il suo colore candido, che rifulge sotto i raggi del sole, è dovuto alla presenza di particolari minerali che la rendono così speciale. Tanto da essere protagonista di molti film e serie tv, tra cui alcuni episodi de Il Commissario Montalbano, girato proprio da queste parti.

Pochi mesi fa, la Scala dei Turchi è diventata interamente di proprietà del comune, e presto dovrebbe trasformarsi in una riserva naturale. A quel punto, per potervi accedere ed esplorare i suoi “gradoni” dovuti all’erosione, sarà necessario pagare un biglietto che consentirà di finanziare la manutenzione di questa preziosissima scultura naturale. La marna, infatti, è tanto spettacolare quanto fragile, e ha spesso bisogno di interventi di recupero.