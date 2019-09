Easyjet lancia le offerte low cost per l’estate 2020

editato in: da

C’è qualcosa di meglio che pensare già alle prossime vacanze, per affrontare i lunghi mesi lavorativi che abbiamo davanti? Probabilmente no. Ecco perché, sbirciare tra le nuove offerte easyJet, è una vera boccata d’ossigeno.

Il celebre vettore low cost si è decisamente portato avanti: a partire da oggi, 19 settembre, è possibile acquistare sul sito voli a tariffe speciali fino al 30 agosto 2020. Così, ci si garantisce le migliori tariffe e una maggiore disponibilità di posti. Prenotando con largo anticipo (sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS), è infatti possibile assicurarsi prezzi vantaggiosi per volare verso le più gettonate mete vacanziere italiane ed europee: la Sardegna, le isole di Grecia e Spagna, le coste del Marocco e dell’Albania, ma anche le capitali d’Europa per chi – in estate – non vuole dedicarsi solo al mare.

Tra il 29 marzo e il 30 agosto 2020, easyJet ha in programmazione ben 287.098 voli per un totale di oltre 50.337.066 posti a sedere. Diciotto sono gli aeroporti italiani di partenza, da cui volare verso 238 destinazioni. Qualche esempio? Per chi vuole andare in Grecia, dal 31 luglio al 14 agosto con partenza da Milano Malpensa e arrivo ad Atene si spendono 159,48 euro a persona per il volo di andata e ritorno. Una tariffa decisamente vantaggiosa, di cui approfittare per visitare la capitale prima di spostarsi alla volta di qualche isola, per due settimane di divertimento (o di relax, a seconda dei propri gusti).

Da Roma Fiumicino, invece, si può volare con tariffe super low cost verso la Costa Azzurra. Un volo con andata l’1 agosto e ritorno il 15 da e per Nizza costa solamente 81.04 euro. Anche in questo caso, si tratta di un’occasione imperdibile per andare in esplorazione delle più belle località della zona, tra atelier d’arte e splendide spiagge. Da Nizza si raggiungono con facilità Cannes, Montecarlo, Antibes, Saint Tropez. Per una vacanza super chic ma low cost (almeno per quanta riguarda i voli).

Acquistando ora un volo per l’estate 2020, da diverse città d’Italia e verso diverse destinazioni europee, è dunque possibile ottenere un risparmio anche sostanzioso. Senza contare quanto psicologicamente possa fare bene pensare, dalla propria scrivania dell’ufficio, di aver già un biglietto aereo in tasca.