Al via i voli low cost per il prossimo inverno

La compagnia aerea low cost ha messo in vendita oltre 3 milioni di voli da e per l'Italia per la stagione invernale 2024-2025: le mete più belle

Fonte: iStock Le offerte easyJet per le prossime vacanze invernali

Non è mai troppo presto per pianificare una vacanza, soprattutto se si può risparmiare un bel po’ sul prezzo del biglietto per fare quel viaggio che si sta sognando da tempo e che magari anche quest’anno abbiamo dovuto rimandare. Prenotare adesso, per partire a dicembre o addirittura l’anno prossimo, potrebbe essere un vero affare, per chi sceglie uno dei voli messi in vendita da easyJet per la stagione invernale 2024-2025. Scopriamo di più.

L’offerta easyJet per volare a prezzi stracciati il prossimo inverno

La compagnia aerea low cost ha messo a disposizione dei passeggeri un totale di oltre 18 milioni di posti su più di 100.000 voli in tutto il network, tra il 12 dicembre 2024 e il 2 marzo 2025. Tra questi, oltre 3 milioni di posti sono disponibili per viaggiare da e per l’Italia, su un totale di oltre 19.000 voli.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare i biglietti dei prossimi viaggi a prezzi imbattibili, scegliendo tra un ventaglio di mete impareggiabile, sia che si desideri una vacanza in una città ricca di cultura, sia che si insegua il sole d’inverno, sia che si sogni un viaggio all’insegna dell’adrenalina o magari a una passeggiata tra i magici Mercatini di Natale. Se siete indecisi, niente paura: abbiamo selezionato alcune delle mete più belle da raggiungere a prezzi convenienti.

Le destinazioni più belle per il prossimo inverno

Da Milano Linate si può volare ad Amsterdam a dicembre, a partire da 30,99 euro. Nel periodo natalizio, la capitale dei Paesi Bassi assume un aspetto diverso, ancora più fiabesco, grazie alle numerose installazioni luminose che regalano una miriade di sfumature. Per godere di questo spettacolo in modo unico, si può optare per una crociera notturna, che vi porterà lungo i canali illuminati della città.

Se, invece, desiderate festeggiare il Capodanno a Nizza, prenotando da ora per il 27 dicembre, si trovano voli da Roma Fiumicino a partire da 42 euro. Sono molte le sorprese che regala la città più “italiana” della Costa Azzurra, una città vivace, dinamica e giovane, molto piacevole da vivere e scoprire anche al di fuori della stagione estiva. La sera del 31 dicembre viene organizzata la tradizionale Fête de St. Sylvestre, durante la quale una fiumana di persone si riversa per le strade, per assistere agli spettacoli di musica e cabaret, accompagnati da artisti di strada, mercatini serali, chioschi e – naturalmente – i fuochi di artificio sul mare, con tanto di brindisi sulla spiaggia.

Da Catania a Berlino, a dicembre si vola a partire da 27,49 euro. La città perfetta per immergersi nella magica atmosfera natalizia, tra una passeggiata nei suoi mercatini tradizionali, dal Gendarmenmarkt allo Schloss Charlottenburg, all’enorme mercatino di Spandau, il luogo ideale da visitare con i bambini, che andranno pazzi per il presepe con gli animali veri.

Chi insegue il sole caldo in inverno, volando da Venezia verso Sharm el Sheik a gennaio 2025 può acquistare biglietti a partire da 31,94 euro. Tra le mete più ambite dagli italiani, anche per le vacanze invernali, grazie a temperature miti che oscillano dai 13 ai 22°, la perla del Mar Rosso in Egitto si distingue come una delle destinazioni balneari più popolari e affascinanti al mondo. Un paradiso di relax e avventura che, oltre ad acque cristalline e spettacolari barriere coralline, offre un incredibile mix di divertimento, cultura e tranquillità.

Se da Napoli state già progettando una prossima vacanza invernale a Gran Canaria, per febbraio 2025 easyJet ha messo a disposizione dei passeggeri biglietti a partire da 33,49 euro. L’opzione ideale per lasciarsi alle spalle il freddo e godere del tepore primaverile, con un’ampia offerta di attrazioni che renderanno la vostra esperienza avventurosa e indimenticabile.