Abbonamenti per chi vola: quali sono i vantaggi per i viaggiatori

Aumentano i vantaggi per i passeggeri che scelgono i piani di abbonamento delle compagnie aeree, per volare in Italia e in Europa: le novità di una low cost

Fonte: iStock I vantaggi per chi si abbona a due compagnie aeree low cost

Se siete dei viaggiatori incalliti, di quelli con la valigia sempre pronta per volare verso splendide mete, italiane o europee, sarete felici di sapere che c’è un modo per ottenere diversi vantaggi per chi sceglie determinate compagnie aeree low cost, che mettono a disposizione dei propri passeggeri degli speciali abbonamenti. Ecco di cosa si tratta.

Il MultiPass di Wizz Air esteso anche ai voli internazionali

Dopo aver concluso con successo la sperimentazione del primo piano di abbonamento ai voli in Europa, Wizz Air ha ufficialmente incluso il WiZZ MultiPass nella sua offerta permanente. Questo innovativo prodotto offre ai passeggeri la possibilità di bloccare il prezzo dei biglietti e del bagaglio per un periodo di 12 mesi, un’offerta da oggi disponibile anche sulle rotte internazionali da e per l’Italia.

Lanciato nel giugno 2023, e inizialmente dedicato ai soli voli nazionali, l’abbonamento si è rivelato un’opzione conveniente, che ha suscitato grande interesse tra i viaggiatori italiani. Dai dati emerge, infatti, che gli utenti MultiPass nel nostro Paese – con una percentuale del 70% rappresentata da donne – hanno viaggiato di frequente, soprattutto verso le città di Milano, Catania e Napoli. Il vettore ha riscontrato che oltre il 50% degli abbonati aveva meno di 35 anni, mentre più del 60% dei partecipanti ha dichiarato che il loro obiettivo principale era andare a trovare gli amici e ricongiungersi con i propri parenti.

Il MultiPass permette di risparmiare fino al 30% sui biglietti, anche per le destinazioni più popolari di quest’anno. Un’ottima opportunità in vista della stagione estiva. Ma come funziona? Semplicissimo: scegliendo tra una vasta gamma di destinazioni disponibili, i passeggeri italiani possono selezionare tra opzioni di volo solo andata o andata e ritorno, e decidere se aggiungere il servizio WiZZ Priority e/o il bagaglio aggiuntivo.

I passeggeri hanno la possibilità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione e fare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Scegliendo il mese successivo come mese di inizio della sottoscrizione, potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e durante i successivi 29, 30 o 31 giorni. La sottoscrizione si rinnoverà ogni primo giorno del mese.

È inoltre possibile acquistare il WIZZ MultiPass a metà mese, a condizione che ci siano almeno 5 giorni rimasti alla fine del mese in corso. In questo caso, il pagamento sarà addebitato immediatamente e il passeggero potrà prenotare il proprio volo entro 5 giorni. Tuttavia, è importante notare che questa opzione comporta una finestra di viaggio più breve per il primo mese, poiché il piano di abbonamento sarà comunque rinnovato automaticamente ogni primo giorno del mese successivo. Infine, i passeggeri che hanno acquistato l’abbonamento in prova, valido per 6 mesi, possono passare all’abbonamento annuale di 12 mesi.

I vantaggi per chi utilizza il voucher di easyJet

Anche easyJet ha pensato ai viaggiatori, offrendo diversi vantaggi ai possessori della carta easyJet Plus. I passeggeri della compagnia low cost britannica possono accedere gratuitamente ai varchi di sicurezza dedicati Fast Track in diversi aeroporti europei, e in quelli italiani di Milano Malpensa, Venezia, Napoli e Cagliari. Inoltre, tutti i clienti ‘Premium’ possono portare in cabina, oltre al bagaglio a mano consentito, un secondo bagaglio a mano, delle dimensioni di una borsetta o computer portatile.

Tra i benefici del voucher, l’imbarco veloce, banchi di consegna bagagli dedicata, la possibilità di scegliere gratuitamente, durante la prenotazione, i posti con maggiore spazio, la possibilità di prendere un volo di ritorno precedente lo stesso giorno senza costi aggiuntivi, uno sconto del 10% su acquisti di bevande e cibo a bordo.