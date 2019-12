Preveza, la nuova meta della Grecia dove andare quest’estate

editato in: da

Preveza, piccola perla greca del Mar Ionio

La nuova rotta dall’Italia che a giugno aprirà easyJet piacerà moltissimo agli italiani appassionati della Grecia. È quella che porta i tiuristi a Preveza (sul sito della compagnia trovate “Prevesa”), una bellissima località di mare affacciata sul Mar Ionio.

Stretta fra Parga e la splendida isola di Lefkada, all’ingresso del Golfo di Amvrakikos, è una destinazione turistica veramente piacevole, non ancora molto sfruttata, e non solo per il mare. Lo stretto è formato dalla penisoletta in cui sorge l’abitato principale, quello di Arta.

Situata su una penisola nell’estremo Sud-Ovest della regione dell’Epiro, ha un caratteristico porto di pescatori pieno di locali e taverne tipiche e, d’estate, anche di tante barche e yacht che scelgono questo attracco peché molto riparato dai venti settentrionali e orientali.

Preveza un tempo era circondata da forti, molti dei quali ormai distrutti. Ma alle spalle del delizioso centro storico sono rimasti ben tre castelli, Kastro Agios Andreas, Kastro Agios Georgios e Kastro Pantokratoras, tutti costruiti nell’Ottocento. Sono ciò che resta di una storia travagliata, che racconta un susseguirsi di dominazioni, dagli Ottomani ai Veneziani, greci, italiani e persino tedeschi.

da non perdere anche il duomo di Agios Charalambos, restaurato nel 1793, che all’interno conserva splendide icone e sculture color oro e il campanile adiacente alla chiesa risalente al 1752.

Ma la Grecia è sinonimo di spiagge. Ecco allora che lungo i suoi 60 chilometri di costa si incontrano alcune tra le più rinomate della zona, come quella di Monolithi e quella caraibica di Alonaki Fanariou.

Considerata la posizione strategica di Proveza, la città offre ai suoi visitatori la possibilità di organizzare escursioni anche nei dintorni. Prima fra tutte, Lefkada, con le sue spiagge tra le più belle della Grecia. Ma col traghetto si arriva velocemente anche all’isola di Paxos, l’isola di Poseidone.