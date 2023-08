Come arrivare in centro a Londra dall’aeroporto di Gatwick

Londra è una metropoli internazionale dall’efficiente trasporto pubblico: da qualsiasi parte della città raggiungere la destinazione desiderata è un gioco da ragazzi. Dato il gran numero di treni, taxi e linee autobus a volte ti troverai anche a poter scegliere tra più di un’opzione. Per i collegamenti da Gatwick a Londra centro puoi valutare a seconda delle tue esigenze economiche e pratiche quale mezzo di trasporto fa per te.

Gatwick è il secondo aeroporto internazionale di Londra dopo Heathrow, e si trova a 45 km dal centro di Londra. I due terminal principali, il North e il South Terminal, ospitano passeggeri da e per destinazioni nazionali e internazionali. Vediamo quali sono i principali collegamenti da Gatwick a Londra.

1. I treni: Gatwick Express e Thameslink

Il mezzo più comodo per raggiungere Londra centro è senza dubbio il treno. Il treno della linea Gatwick Express è il più rapido, offre partenze dal South Terminal ogni 15 minuti e dispone di quasi 200 treni giornalieri dalle 5 di mattina a mezzanotte.

Il costo per una sola corsa è di circa 20£, che corrispondono a 23€, mentre con l’acquisto del biglietto per andata e ritorno si risparmia un pochino, aggirandosi intorno ai 38£, circa 44€. Il Gatwick Express arriva fino a Victoria Station, stazione centrale collegata con la metro, e la più importante di Londra.

Dal South Terminal direzione Londra centro parte anche il treno della Thameslink Railways, con destinazione London Bridge, dove troverai la linea metropolitana Jubilee.

Il Thameslink ha un costo più basso del Gatwick Express, 13£ circa per arrivare da Gatwick a London Bridge, e ha più fermate, per cui se la tua destinazione si trova tra i dintorni di St Pancras o London Bridge può essere un’opzione migliore per te.

Con una Oyster card, la card prepagata per il trasporto pubblico, potrai viaggiare su questi treni con il tuo credito residuo.

2. Le linee autobus: National express e Easy bus

Puoi raggiungere il centro di Londra anche in navetta, vediamo come.

Il National Express è una linea di autobus che percorre tutto il paese con collegamenti dalle città principali ai rispettivi aeroporti. In un’ora e 40 minuti ti porterà da Gatwick a Londra, al costo di 8£ a corsa.

Il servizio è attivo di giorno e di notte, il biglietto è acquistabile online con pochi semplici passi, la navetta è molto spaziosa con aree bagagli, e ti porterà direttamente nel centro di Londra.

Anche la linea Easybus, della nota compagnia aerea Easy Jet, offre servizi da e per l’aeroporto a un costo molto basso. Il biglietto va prenotato in anticipo, ma all’occasione è anche possibile acquistarlo sul mezzo.

3. Il taxi

Il taxi da Gatwick a Londra è un’altra opzione per raggiungere il centro città, ma è piuttosto costoso e conviene solamente se si è in un gruppo di minimo 4 persone o se si arriva a notte inoltrata.

La tariffa da e per l’aeroporto si aggira infatti intorno ai 60£, avrai però la possibilità di essere accompagnato direttamente in hotel. E’ senz’altro una possibilità da tenere presente.

4. I trasferimenti privati

Se desideri viaggiare da Gatwick a Londra in perfetta comodità, senza badare agli orari, e senza dover portarti il bagaglio al seguito puoi affidarti a un servizio privato, anche condiviso.

Ti basterà scegliere tra i vari servizi disponibili e acquistare un biglietto online, viaggerai comodamente su una autovettura con autista e aria condizionata.

5. Noleggio auto

Se hai esperienze pregresse di guida nei paesi anglosassoni puoi recarti in uno dei noleggi al terminal dell’aeroporto e scegliere un’autovettura a noleggio. In questo modo avrai a disposizione un mezzo privato per la tua permanenza a Londra, da restituire prima del volo di ritorno.

Per chi non è pratico della guida a sinistra è sconsigliato, meglio approfittare dell’eccellente trasporto pubblico, anche più economico!

Se hai prenotato un albergo al centro di Londra e un volo con arrivo all’aeroporto di Gatwick queste sono le opzioni per raggiungere il centro città nella maniera più facile, veloce e a seconda di diverse fasce di prezzo. Dai treni ai trasferimenti privati le opzioni sono tutte valide, e la scelta dipende soprattutto dalle esigenze individuali e dall’orario di arrivo del volo.

Ricordati comunque che le fermate delle linee metropolitane sono presenti in quasi tutti gli angoli del centro di Londra; con un po’ di pratica potrai muoverti senza problemi e raggiungere tutte le destinazioni.