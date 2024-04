Primavera all’estero: cosa fare in Portogallo

Uno dei periodi migliori per visitare il Portogallo? E’ la primavera, quando le temperature sono quasi estive ma la ressa è ancora lontana. Ma quali sono 10 esperienze da non perdere? In aprile, ad esempio, emoziona ammirare la fioritura dei ciliegi a Resende, città sulla Serra do Montemuro nella regione del Douro, dove vengono organizzate apposite visite guidate lungo le colline tutt’intorno. (Nella foto Serra do Montemuro, Portogallo)