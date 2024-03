Le nuove mete che potremo raggiungere questa estate (e non solo)

Fonte: iStock Un angolo di Tenerife

Avete già organizzato le vacanze estive? Nel caso in cui non fosse così non allarmatevi, perché sono state annunciate una serie di mete che potremo raggiungere dall’Italia proprio durante la bella stagione (e non solo). In totale sono ben 200 rotte verso 40 Paesi in Europa.

Le nove rotte di WizzAir

A lanciare il nuovo operativo per l’estate (e oltre) è stata WizzAir, compagnia aerea a basso costo ungherese, che grazie all’espansione del proprio network conta ben 200 rotte verso 40 Paesi d’Europa.

Nel dettaglio: il programma estivo di WizzAir offre voli per un totale di oltre 90 destinazioni: Tirana (Albania), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), diverse località in Spagna, tra cui Alicante, Valencia, Tenerife, Madrid e Barcellona, nove in Grecia con Santorini, Skiathos, Corfù, Heraklion e Atene, ma anche verso Parigi, Lione e Nizza (Francia), Londra (Regno Unito), Berlino, Amburgo e Dortmund (Germania), Copenaghen (Danimarca), Erevan (Armenia), Baku (Azerbaigian) e molte altre.

Ma non è di certo finita qui, perché il vettore low cost metterà a disposizione anche dei voli speciali in occasione delle partite del Campionato Europeo di Calcio che si terranno in Germania, insieme a un un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno.

I nuovi voli da Roma, Milano e Venezia

Le principale novità di WizzAir riguardano le partenze da Roma, con alcune interessanti nuove rotte. La prima è Alicante, meravigliosa città che si specchia sulla Costa Blanca, in Spagna, famosa per le sue lunghissime spiagge di sabbia fina e acque trasparenti. Il posto ideale da visitare durante la bella stagione anche per scoprire il vero simbolo cittadino: il Castello di Santa Barbara, una fortezza situata su di un promontorio che si specchia su un limpido mare.

C’è poi Copenhagen, Capitale della Danimarca e anche la più accogliente del Nord Europa, dove poter vivere indimenticabili esperienze gastronomiche, culturali e anche scoprire oasi verdi nel cuore della città.

Amburgo, in Germania, è conosciuta come “La porta del mondo”, per via dell’importanza del suo porto sul fiume Elba che è situato al centro dei traffici commerciali di tutta Europa (e non solo). Si caratterizza per la presenza di quartieri vibranti ricchi di ristoranti multiculturali e per una serie di meraviglie da visitare, come la Kunsthalle Hamburg, una delle gallerie d’arte più importanti della Germania.

Da Roma si potrà raggiungere anche Berlino, Capitale della Germania, che vanta un patrimonio culturale di immenso valore in quanto caratterizzato di varie forme e stili artistici. Una città decisamente unica nel suo genere e in grado di offrire un mix eclettico fra architettura moderna e classica.

Poi ancora Danzica, in Polonia, città millenaria sulla costa del Mar Baltico che si distingue per essere anche il centro scientifico, culturale e dell’industria moderna. Una piccola curiosità: Danzica, nel 2002, è stata premiata dal Consiglio d’Europa con la Bandiera d’Onore in quanto città della libertà e per il suo ruolo nello sradicamento del regime comunista in Polonia e in Europa Centrale.

Le novità da Milano sono principalmente due: Parigi e Tenerife. Quest’anno presso la romantica Capitale francese si terranno i Giochi Olimpici, e il nuovo volo dal capoluogo lombardo cade a pennello per approfittare di questa speciale occasione.

Tenerife, dal canto suo, è un’isola dove poter fare mille esperienze diverse in qualsiasi periodo dell’anno, uno di quei posti da visitare assolutamente almeno una volta nella vita.

Infine da Roma, Milano e Venezia partiranno voli giornalieri verso Chisinau, Capitale della Repubblica di Moldavia, che si distingue per essere il centro nevralgico ed economico del Paese.