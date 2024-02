Le nuove 10 città più visitate al mondo

Quali sono stateA rispondere a questa domanda è il rapporto annuale della società di ricerche di mercato Euromonitor International, che prende in esame i flussi turistici analizzando gli arrivi internazionali negli aeroporti. Spoiler: l'Italia non compare con nessuna località nelle prime 10 posizioni, ma la classifica è piena di inaspettate sorprese. Al decimo posto troviamo La Mecca (in foto), la città più sacra dell'Islam e situata in una valle desertica nella parte occidentale dell'Arabia Saudita: lo scorso anno ha ricevuto 10,8 milioni di viaggiatori.