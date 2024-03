Con soli 8 euro puoi viaggiare sul treno più panoramico d’Italia

Dal 4 al 10 marzo 2024, in arrivo un'offerta irripetibile: uno speciale biglietto per viaggiare a soli 8 euro (anziché 37), andata e ritorno

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrovia Vigezzina Centovalli - Ufficio Stampa

È iniziato con un importante riconoscimento il 2024 del treno più panoramico d’Italia, ovvero la linea italo-elvetica che collega Domodossola con Locarno, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli (che ha tra l’altro festeggiato i cento anni lo scorso anno) e prosegue con una promozione di sicuro interesse.

Infatti, ha ricevuto la menzione a “treno del mese” sul quotidiano britannico “The Guardian” e ora, dopo il successo della promozione “Inverno per 2” che ha visto oltre 2000 passeggeri, propone nuove e coinvolgenti offerte per un viaggio primaverile tra le Alpi e il Lago Maggiore.

“Viaggi in rosa” dal 4 al 10 marzo

La spettacolare ferrovia che unisce la piemontese Domodossola con la ticinese Locarno è pronta a festeggiare le donne con lo speciale biglietto “Settimana della donna” acquistabile online su prenota.vigezzinacentovalli.com.

Infatti, dal 4 al 10 marzo, tutte le viaggiatrici potranno salire a bordo a soli 8 € (anziché 37 €, viaggio a/r, senza soste intermedie) e approfittare di un’opportunità irripetibile per ammirare il

risveglio della natura in Valle Vigezzo e nelle Centovalli, ma soprattutto a Locarno, sul Lago Maggiore, grazie alle straordinarie fioriture di camelie. Un’occasione di viaggio che la Ferrovia Vigezzina-Centovalli arricchisce con la promozione dedicata all’apprezzatissima rassegna floreale “Camelie Locarno”, in programma dal 20 al 24 marzo.

La rinomata manifestazione internazionale “Camelie Locarno”

Oltre alla promozione per la Festa della Donna, la Ferrovia che parte da Domodossola e, in poco meno di due ore con un viaggio lento e panoramico, attraversa la Valle Vigezzo (la “valle dei pittori”) per superare il confine e, superate le Centovalli, arrivare sulla sponda elvetica del Lago Maggiore a Locarno, ha pensato anche a un biglietto ad hoc per ammirare le fioriture della 25esima edizione della rinomata manifestazione internazionale”Camelie Locarno“.

Infatti, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli offre un biglietto speciale che include il tragitto di andata e ritorno da Domodossola a Locarno, valido uno/due giorni, con prenotazione del posto a sedere e ingresso a Camelie Locarno. Il biglietto denominato “Festival delle Camelie Locarno”, acquistabile online su prenota.vigezzinacentovalli.com, è in vendita a 36 € (adulti) e 14,00 € (ragazzi dai 6 ai 16 anni).

Viaggiano gratis i bambini fino a 6 anni non compiuti. Sarà sufficiente consegnare il voucher allegato al biglietto ferroviario per poter accedere al Parco.

Sede dell’evento è il Parco delle Camelie di Locarno, raggiungibile a piedi o con servizio autobus speciale dalla stazione di Locarno, che accoglie oltre un migliaio di varietà di camelie: la mostra, curata nei minimi dettagli e in grado di attirare appassionati, ma anche semplici amanti delle straordinarie fioriture primaverili, ospiterà oltre 200 esemplari recisi.

La nomina a “treno del mese”

Come accennato, il rinomato quotidiano britannico “The Guardian” ha eletto la Vigezzina-Centovalli come “treno del mese” con un coinvolgente scritto della giornalista Nicky Gardner che l’ha definita “uno straordinario itinerario di montagna” e ne ha vantato “le viste mozzafiato sulle Alpi Pennine” oltre allo “splendido mix di boschi di querce e castagni intervallati da ruscelli di montagna e scorci fugaci di belle ville“.

Un riconoscimento che è stato davvero apprezzato e che è arrivato a conferma di quanto la storica Ferrovia (con i convogli che viaggiano ogni giorno dal 1923) sia un’importante meta turistica in grado di attrarre l’attenzione internazionale.