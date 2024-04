MSC Crociere lancia “Cliffhanger”, la giostra da “brividi” sospesa sul mare

Fonte: Rendering, Ufficio stampa MSC Crociere Con "Cliffhanger” si può dondolare sul mare, a 50 metri di altezza

I viaggi in crociera, oltre a lasciarci passare momenti di relax e farci scoprire luoghi da sogno, permettono anche di trascorrere momenti di puro divertimento. Per questo motivo, MSC Crociere ha deciso di svelare la sua nuova “Cliffhanger”, la prima e unica giostra sospesa sul mare ad un’altezza di ben 50 metri: gli amanti dell’adrenalina avranno davvero pane per i loro denti.

Come sarà “Cliffhanger”

È previsto per il 2025 il debutto di “Cliffhanger”, e sarà una magnifica attrazione che verrà installata vicina al ponte di MSC World America, la 23esima unità della flotta che entrerà in servizio ad aprile del prossimo anno. Sarà una vera e propria altalena che dominerà l’area tematica denominata “Family Aventura”, che si caratterizzerà per essere un’incredibile giostra sollevata da bracci motorizzati che porteranno le sedute oltre il bordo esterno della nave.

Sì, il brivido, quello piacevole e divertente, non mancherà di certo, perché i passeggeri verrano spinti avanti e indietro a 50 metri di altezza sul mare sottostante e con il cielo sopra le proprie teste.

MSC World America: come sarà e itinerari

MSC World America, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, inizierà a navigare i mari ad aprile 2025 e si distinguerà per essere una vera e propria “nave del futuro”, in grado di soddisfare ogni esigenza e desiderio durante l’intera permanenza.

Il 9 aprile dell’anno prossimo la 23esima nave della flotta MSC Crociere salperà da Miami con itinerari di 7 notti verso alcune delle destinazioni più ambite dei Caraibi orientali e occidentali, con immancabili tappe a Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata di MSC Crociere situata alle Bahamas.

Nel complesso, MSC World America si estenderà su 22 ponti, misurerà più di 47 metri di larghezza, includerà 2.614 cabine, conterrà oltre 40.000 metri quadrati di spazio pubblico e offrirà funzionalità e strutture all’avanguardia.

Al suo interno ci saranno ben sette differenti aree:

Family Aventura : proprio qui sorgerà The Harbour, un rivoluzionario parco all’aperto dedicato al divertimento delle famiglie che sarà anche la sede di “Cliffhanger”;

: proprio qui sorgerà The Harbour, un rivoluzionario parco all’aperto dedicato al divertimento delle famiglie che sarà anche la sede di “Cliffhanger”; Aqua Deck : con le due principali piscine della nave, al mattino saranno ricche di proposte benessere e caratterizzate da un’atmosfera tranquilla, nel pomeriggio intrattenimento per tutti e poi feste spettacolari dopo il tramonto;

: con le due principali piscine della nave, al mattino saranno ricche di proposte benessere e caratterizzate da un’atmosfera tranquilla, nel pomeriggio intrattenimento per tutti e poi feste spettacolari dopo il tramonto; Zen Area : il luogo ideale per rilassarsi, sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale;

: il luogo ideale per rilassarsi, sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale; Galleria : un’area vivace e coinvolgente in cui trovare diverse opzioni di ristorazione, shopping, giochi entusiasmanti e molto altro ancora;

: un’area vivace e coinvolgente in cui trovare diverse opzioni di ristorazione, shopping, giochi entusiasmanti e molto altro ancora; Le Terrazze : con nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungeranno anche da bar, pianobar e karaoke notturno;

: con nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungeranno anche da bar, pianobar e karaoke notturno; Esplanade: sarà il vivace e suggestivo viale semi-coperto con spettacolare vista fino alla cima della nave incorniciata dal capolavoro architettonico centrale a spirale (e dall’adrenalinico scivolo di 11 piani).

Non resta che attendere l’anno prossimo per salire a bordo di questa nuova nave, che inizialmente salperà da Miami con itinerari di 7 notti verso alcune delle mete più eccezionali dei Caraibi. Un viaggio che promette di essere speciale e indimenticabile, a bordo di una nuova nave dalla caratteristica prua a piombo e dalla poppa a forma di Y che si aprirà sull’impressionante Promenade all’aperto.