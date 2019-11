In Finlandia d’estate: angoli noti assumono nuovi volti

editato in: da

Il Nord dell’Europa nasconde luoghi originali e fuori dal tempo, dove gli occhi che osservano il panorama non sempre riescono ad afferrare l’orizzonte. Il giro in Finlandia d’estate si prospettava pieno di ritagli inediti che non vedevamo l’ora di scoprire.

Quando ti capita d’altronde di poter esplorare una terra così vasta, così affascinante e così variopinta, con la comodità di poterla esplorare alla guida da cima a fondo?

Eravamo coscienti, già prima di oltrepassare i suoi confini, che avevamo a che fare con uno dei Paesi nordici più interessati da fenomeni naturali forti e affascinanti, nonché conosciuti in tutto il mondo: l’Aurora Boreale qui è di casa.

Ma credevamo fermamente che la vera identità di questi luoghi fosse conosciuta solo in parte, principalmente per via dell’interesse, e della bellezza, che una terra come quella Finlandese sprigiona nei mesi più freddi.

La curiosità in noi di scoprire il suo lato estivo tuttavia non si era mai spenta e fu proprio lei a spingerci a guidare, a bordo della nostra piccola utilitaria, verso i confini Finlandesi, subito dopo aver lasciato alle nostre spalle le aspre coste Norvegesi.

Tra immense distese alberate, strade deserte e città evolute, scoprimmo un lato della Finlandia che non avremmo mai immaginato; un paesaggio infinitamente grande ed immobile che con la sua pace, i suoi colori e le sue particolarità sarebbe stato capace di farci guidare al suo interno per ancora molto tempo.

La nostra esplorazione da nord a sud ci vide tagliare boschi infiniti, attraversare il cuore della Lapponia, fare incontri unici con personalità singolari, osservare nella sua interezza un luogo che d’estate compie la sua metamorfosi e infine ci sorprese con le sue tradizioni, così lontane dai nostri costumi eppure così caratteristiche.

Abbiamo vissuto la Finlandia a cuor leggero, con occhi pronti ad ammirare e la voglia di catturare emozioni ad ogni passo. Proprio come dovrebbe essere vissuto ogni viaggio che si porti nel cuore per un lungo periodo.

Buon viaggio da Francesco&Veronica