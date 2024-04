Festival delle Dimore Storiche: quali visitare in Italia dal 25 al 28 aprile

Nel Friuli-Venezia Giulia, dal 25 al 28 aprile, è possibile visitare luoghi straordinari e generalmente non accessibili: va in scena il Festival delle Dimore Storiche

Saranno dei giorni bellissimi quelli che stanno per in iniziare nel Friuli-Venezia Giulia, perché sta per tornare con la seconda edizione del Festival delle Dimore Storiche organizzato da ADSI FVG (Associazione delle Dimore Storiche). Quest’anno andrà in scena per quattro giorni, più precisamente dal 25 al 28 aprile, e per l’occasione ci saranno diverse attività interessanti e visite guidate volte alla conoscenza della storia di questa magnifica regione del Nord Italia, vivendo il ricco patrimonio artistico ed architettonico che possiede.

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile, quindi, apriranno straordinariamente dimore e parchi, e il tutto sarà accompagnato da un ricco programma di eventi organizzati grazie all’iniziativa dei proprietari: degustazioni, concerti, presentazioni di libri, show cooking.

Quali sono le dimore e le attrazioni aperte

In totale saranno 21 le dimore private, ancora oggi abitate, che apriranno le porte e saranno gli stessi proprietarie a fare da guida e a diventare ciceroni. Per la precisione, seanno sedici le dimore ad aprire in provincia di Udine: partendo dalla Carnia con Palazzo De Gleria (Comeglians), scendendo nelle colline a nord della città con Casa Asquini (Fagagna), La Brunelde Casaforte d’Arcano (Fagagna), Villa del Torso Paulone (Brazzacco di Moruzzo), Villa Gallici Deciani (Cassacco), Villa Schubert (Marsure), passando per il centro di Udine con Palazzo Orgnani, Palazzo Pavona Asquini e Villa Garzoni, fino ad arrivare a sud con Casa Foffani (Clauiano), il Folador di Villa Rubini (Trivignano), Villa Iachia (Ruda), Villa Lovaria (Pavia di Udine), Villa Pace (Campolongo Tapogliano), Villa Ritter de Zahony (Monastero di Aquileia), Villa Vitas (Strassoldo di Cervignano del Friuli).

Tre dimore apiranno nel goriziano, Villa Attems Cernozza di Postcastro (Lucinico), Villa del Torre (Romans d’Isonzo) e Villa Marchese de Fabris (San Canzian d’Isonzo), e due nel pordenonese, il Palazzo d’Attimis Maniago (Maniago) e Palazzo Scolari (Polcenigo).

Il programma sarà davvero ricco e variegato, con oltre 40 eventi che comprendono aperitivi in villa e degustazioni, cene, presentazioni di libri, mostre d’arte e fotografiche, concerti, conferenze, spettacoli teatrali.

Per la visita guidata alle dimore viene richiesta un’offerta minima di 10 euro a persona: i fondi raccolti serviranno a sostenere ulteriori progetti di valorizzazione del patrimonio culturale privato ADSI FVG e del territorio circostante. Bambini e ragazzi fino a 17 anni entrano gratis.

Le migliori dimore da visitare

Per il Festival delle Dimore Storiche c’è davvero l’imbarazzo delle scelta, e per questo abbiamo deciso di darvi alcuni consigli. Per esempio, potreste fare un salto alla bellissima Villa Pace, una meraviglia che sorge centro del piccolo paese di Tapogliano, che vanta una forma cubica chiusa da 4 torri angolari.

Molto bella è anche Villa Marchese De Fabris che sorge a Begliano, frazione di San Canzian d’Isonzo. Si tratta di una magnifica dimora risalente alla fine del Seicento e circondata dalla verde campagna goriziana e dai suoi rigogliosi vigneti.

Poi ancora Villa Vitas che si fa spazio a Strassoldo, splendido borgo feudale che vale la pena scoprire. Anch’essa è una magnifica dimora storica settecentesca, ma che ha la fortuna di essere immersa in un silenzioso parco secolare, pieno di di magnolie e di vigneti.

Voliamo ora al Palazzo d’Attimis di Maniago, una splendida residenza che offre anche tre affascinanti ambienti esterni: il cortile d’onore, il giardino all’italiana, già catalogato nel catasto napoleonico, e il grande parco all’inglese di sei ettari.

Non è di certo da meno il Palazzo Orgnani di Udine, situato nelle immediate vicinanze dei luoghi più suggestivi della città, che si distingue per essere una costruzione di sobria eleganza e di una bellezza che lascia senza fiato.

Infine Villa Gallici Deciani che sorge a Cassacco e che si trova in una posizione panoramica con una romantica vista sulle colline friulane.