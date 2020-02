Le migliori spiagge per le vacanze con i bambini

Ogni estate è sempre la stessa storia: riuscire a coniugare le esigenze di tutti, in famiglia, non è semplice. Soprattutto quando ci sono dei bambini, che necessitano di qualche attenzione in più. La vacanza al mare è solitamente quella che mette d'accordo tutti, grandi e piccini. Qui regna il divertimento e anche il relax (almeno nel breve tempo in cui i bimbi si concedono un sonnellino). Ma quale spiaggia scegliere? Se volete che i vostri bambini possano giocare in sicurezza e nel contempo desiderate avere a portata di mano una vasta offerta di servizi, non dovrete far altro che affidarvi alle spiagge insignite della Bandiera Verde 2020, un riconoscimento effettuato ad opera di molti pediatri italiani che individuano i posti migliori per una vacanza con i più piccoli.