“Garden tourism”: le migliori mete d’Europa

La primavera regala delle vere meraviglie della natura: le fioriture. Per questo motivo CamperDays, la piattaforma di noleggio camper leader in Europa, ha deciso di selezionare le, una tipologia di turismo volta alla scoperta dei parchi, dei giardini e degli orti botanici più spettacolari, o insoliti, in Italia e all’estero. La prima destinazione che consiglia è l' Inghilterra (in foto), il Paese delle rose per eccellenza e dove parchi e giardini sono uno delle prime attrazioni turistiche: ci quasi 1.700 parchi, giardini ed altri paesaggi con un particolare interesse storico.